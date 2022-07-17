Важливо одразу зазначити, що попри спорідненість з Chrome OS, версія Flex не дозволяє запускати Android додатки. Є й інші обмеження.

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Google також попереджає, що при використанні операційної системи пристрій може мати проблеми з деяким периферійним обладнанням. Серед іншого складнощі можуть виникнути з підключенням таких ґаджетів, як:

DVD-приводи,

сканери відбитка пальця,

старі принтери,

інші пристрої.

Наразі Google сертифікувала майже 300 пристроїв, що офіційно підтримуються системою, проте новинку можна запустити і на інших комп'ютерах.

Системні вимоги ОС мають такий вигляд:

Архітектура процесора: x86-64, CPU від Intel чи AMD;

ОЗП: 4 ГБ;

HDD/SSD: 16 ГБ;

Графіка: інтегрована (Intel GMA 500, 600, 3600 та 3650 не підійде);

Підтримка завантаження з USB-накопичувача.

Інструкція із завантаження та встановлення Chrome OS Flex є на офіційному сайті.