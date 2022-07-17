Важливо одразу зазначити, що попри спорідненість з Chrome OS, версія Flex не дозволяє запускати Android додатки. Є й інші обмеження.

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Google також попереджає, що при використанні операційної системи пристрій може мати проблеми з деяким периферійним обладнанням. Серед іншого складнощі можуть виникнути з підключенням таких ґаджетів, як:

  • DVD-приводи,
  • сканери відбитка пальця,
  • старі принтери,
  • інші пристрої.

Наразі Google сертифікувала майже 300 пристроїв, що офіційно підтримуються системою, проте новинку можна запустити і на інших комп'ютерах.

Системні вимоги ОС мають такий вигляд:

  • Архітектура процесора: x86-64, CPU від Intel чи AMD;
  • ОЗП: 4 ГБ;
  • HDD/SSD: 16 ГБ;
  • Графіка: інтегрована (Intel GMA 500, 600, 3600 та 3650 не підійде);
  • Підтримка завантаження з USB-накопичувача.

Інструкція із завантаження та встановлення Chrome OS Flex є на офіційному сайті.