Важливо одразу зазначити, що попри спорідненість з Chrome OS, версія Flex не дозволяє запускати Android додатки. Є й інші обмеження.
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Google також попереджає, що при використанні операційної системи пристрій може мати проблеми з деяким периферійним обладнанням. Серед іншого складнощі можуть виникнути з підключенням таких ґаджетів, як:
- DVD-приводи,
- сканери відбитка пальця,
- старі принтери,
- інші пристрої.
Наразі Google сертифікувала майже 300 пристроїв, що офіційно підтримуються системою, проте новинку можна запустити і на інших комп'ютерах.
Системні вимоги ОС мають такий вигляд:
- Архітектура процесора: x86-64, CPU від Intel чи AMD;
- ОЗП: 4 ГБ;
- HDD/SSD: 16 ГБ;
- Графіка: інтегрована (Intel GMA 500, 600, 3600 та 3650 не підійде);
- Підтримка завантаження з USB-накопичувача.
Інструкція із завантаження та встановлення Chrome OS Flex є на офіційному сайті.