Chrome для Windows і Android буде споживати менше оперативної пам'яті

Компанія Google працює над тим, щоб зробити свій фірмовий браузер Chrome більш продуктивним, знизивши рівень споживання ресурсів. Перш за все планується скорочення обсягу використання оперативної пам'яті.

Згідно з наявними даними, нововведення торкнуться версії Chrome для Windows, Android, Linux і, можливо, інших платформ.

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Нова функція

Мова йде про PartitionAlloc-everywhere – функцію, яка дозволить Chrome швидше запускатися, прискорить завантаження сторінок, а також оптимізує процес управління ресурсами, тобто зменшить обсяг споживання оперативної пам'яті.

Google почала її розробку ще у 2020 році, а недавно стартувало її поширенню в бета-версії браузера для платформ Windows і Android. Точно відомо про плани компанії щодо додавання функції PartitionAlloc-everywhere в Chrome для Linux, але розробники зіткнулися з низкою проблем, тому неясно, коли її підтримка буде реалізована. Таким чином, нова функція оптимізує розподіл пам'яті та підвищить швидкість роботи браузера.

Оскільки розробники вже почали впровадження, можна припустити, що масштабний запуск відбудеться разом з виходом однієї з наступних версій Chrome пізніше протягом року.