Яку функцію отримає мобільний браузер Chrome

Десктопна версія Chrome дозволяє об'єднувати вкладки в групи в одному або декількох вікнах з можливістю подальшої перегрупування за допомогою менеджера. В Android-версії оглядача також підтримується групування вкладок, але немає можливості запуску кількох вікон Chrome.

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Це зміниться з виходом Android 12, оскільки зараз розробники з Google працюють над реалізацією функції, що дасть змогу запускати кілька вікон Chrome на пристроях з Android.

На появу можливості запуску кількох вікон Chrome на Android-пристроях вказують зміни в коді браузера, які позначені як "multi-instance". Ці зміни додають опцію "Нове вікно" в контекстне меню Chrome, коли пристрій працює в режимі поділу екрана. Після натискання на опцію "Нове вікно" відбудеться запуск нового примірника Chrome в іншій половині робочого простору.

Як це працюватиме на смартфоні

Коли два вікна Chrome запущені, в контекстному меню з'явиться кнопка "Управління вікнами", натиснувши на яку можна отримати інформацію про всі активні вікна, фокусну вкладку і її заголовок та кількість активних вкладок.

Всього можна відкрити до п'яти примірників Chrome , хоча кількість вкладок всередині кожного з них не обмежена .

, хоча кількість вкладок всередині кожного з них . Кожне з відкритих вікон можна зберегти в поточному стані, завдяки чому всі відкриті в ньому вкладки збережуться після перезавантаження.

На даному етапі функція запуску двох вікон Chrome знаходиться на етапі тестування.

Коли нова функція в Google Chrome стане доступна всім

Повний функціонал нового оглядача Google Chrome з'явиться у повноцінній релізній версії Android 12. Однак функціонал з можливістю запуску кількох примірників Chrome очікується в одній з наступних версій оглядача.

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