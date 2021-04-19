Спочатку це було як розширення Link to Text Fragment, а зараз це вбудована функціональність браузера Chrome.

До теми Розробники вирішили дратівливу проблему: Google Chrome отримав важливу функцію

Детальніше про оновлення

Оновлення буде поширюватися поступово, тому декому доведеться почекати. Нова функція працює так само, як і розширення браузера.

Після переходу на сторінку потрібно виділити необхідний текст для створення швидкого посилання, а потім натиснути правою кнопкою миші і вибрати опцію "Copy Link to Highlight".

У Chrome 90 з'явилася корисна функція / Скриншот

Після цього генерується URL-адреса, що закінчується знаком решітки (#), яким можна ділитися з іншими користувачами. Після натискання на посилання користувач перейде до потрібного фрагмента тексту, а не в початок сторінки.

Функція "Copy Link to Highlight" вже доступна для деяких користувачів на ПК і пристроях Android. На iOS вона стане доступна незабаром.