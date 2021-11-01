Напіванонімна криптовалюта дозволяє відстежувати транзакції в загальнодоступному блокчейні. Однак неможливо пов'язати конкретний гаманець з окремою особою. Тому навряд чи ми колись дізнаємось ім'я щасливчика, який раптово розбагатів на кілька мільйонів доларів.

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Скільки грошей тепер має власник гаманця

Як пише джерело, за той час, поки гаманець був неактивним, його вміст виріс в ціні в 775 000 разів.

17 травня 2010 року на ньому залишалося 50 біткойнів, що на той час дорівнювало 4 доларам.

Якщо продати їх сьогодні, можна отримати понад 3,1 мільйона доларів при ціні в майже 62 000 доларів за один біткойн.

Швидше всього, власник просто забув про те, що колись у нього був гаманець. Адже, як відомо, шум довкола криптовалют і їхній неймовірний ріст у ціні зберігаються вже довгий час. Можливо, він не пам'ятав до нього пароль, що є далеко не рідкістю. Сьогодні відомо багато випадків, коли власники гаманців з величезними сумами коштів на них забували паролі, викидали їх на смітник, думаючи, що більше їм це не знадобиться.

Найцінніший неактивний гаманець сьогодні містить майже 80 000 BTC – приблизно 5 мільярдів доларів за поточним обмінним курсом.



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