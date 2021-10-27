У форумі взяли участь експерти з України, Франції, Японії, Бразилії, Великої Британії, Греції, Шотландії, Тайваню, Чехії, Іспанії, Словенії, Канади, Білорусі, Киргизстану та Грузії.

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Чорнобиль – як модель

Однією з ключових на форумі CYRNBL була тема "Чорнобиль і космічні дослідження". Вчені відштовхувалися від того, що практично всі амбітні космічні проєкти, наприклад, політ на Марс, мають спільну велику проблему – рівень радіаційного опромінення, яке отримає людина під час місії, зробить її розумово та фізично недієздатною. Саме тому вивчення впливу радіації на людину – один з найважливіших елементів космічних досліджень.

Про це, зокрема, говорив під час форуму професор астрофізики Лембіт Шивер, який займається космічною дозиметрією в NASA та підготовкою до реагування у випадку ядерних катастроф.

Необхідно використовувати Чорнобиль як модельний об’єкт для космічних досліджень, враховуючи його унікальність,

– сказав Шивер.

Диво-гриби

Погодилися з колегою щодо особливого статусу Зони відчуження кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем безпеки АЕС Сергій Паскевич та старша наукова співробітниця цього інституту Олена Паренюк.

Процеси, які зараз відбуваються у реакторі, є унікальними для вивчення спеціалістами зі всього світу,

– сказав Паскевич.

Там зароджуються нові форми організмів – бактерії та гриби, що мають унікальні властивості, – додала Паренюк. – Наприклад, гриби, які мають меланін та можуть поглинати радіацію, перетворюючи її на енергію.



Лембіт Шивер і Олена Паренюк / Фото SOLARIS agency

"Так виглядає нормальне природне середовище!"

Про вплив опромінення на живі організми та важливість досліджень у Зоні відчуження емоційно виголосив завідувач наукового відділу Чорнобильського рекреаційно-біологічного біосферного заповідника Денис Вишневський:

Чорнобильський заповідник – найбільший в Україні, при цьому створений на землях, які були заселені й мають тривалу історію користування. Наші дослідження показують, що припинивши меліорацію і людське втручання, за певних умов, можна відновити втрачену популяцію і природу взагалі. Ті тварини, яких я, бувши студентом, міг побачити тільки в підручнику – сьогодні поруч. І коли студенти приїздять на практику до Зони відчуження, ми їм показуємо: так виглядає нормальне природне середовище!

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Японський професор Накахіро Ясуда, який багато років вивчає ядерні катастрофи наголосив, що кожна держава з атомною енергетикою, повинна мати висококваліфікованих спеціалістів з подолання наслідків радіаційних аварій, і в цьому плані досвід українських вчених для підготовки таких спеціалістів надзвичайно цінний.

Наука Чорнобиля – бренд України

Куратор форуму Світлана Коршунова резюмувала:

Українські вчені мають унікальну експертизу та досвід, якій є цікавим для всього світу. Сьогодні в Зоні відчуження щодня працюють кілька напрямів вчених, завдяки яким саме наука Чорнобиля має всі шанси стати новим потужним брендом України.