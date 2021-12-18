Чорні діри утворюють пустоти: як таке можливо

Чорні діри – це неймовірно компактні об'єкти. Вони, очевидно, не можуть бути пустотами. Та астрономи все ж зафіксували пустоти, які чорні діри утворюють.

Науковці спостерігали за скупченням галактик RBS 797, яке розташоване за 3,9 мільярда світлових років від нас. Й саме там вдалося виявити пустоти, які утворюють чорні діри. Звісно, не самі компактні об'єкти порожнисті, але вони спричиняють "відтік" маси навколо, що спричиняє утворенню пустот.

Корисне на сайті Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів



Пустоти, які утворюють чорні діри / Фото NASA

Детальніше про пустоти, які утворюють чорні діри

Під час спостереженнями за кластером RBS 797 астрономи помітили, що біля двох надмасивних чорних дір існують аж чотири велетенські пустоти. Це не було новинкою, адже подібні пустоти спостерігалися уже й в інших скупченнях галактик. Та пустоти RBS 797 унікальні тим, що їх чотири й вони утворені цікавим поєднанням – перпендикулярними джетами.

Такі кластери як RBS 797 складаються не лише з галактик, а й з темної матерії та міжзоряного газу, який масою переважає галактики.

Навколо чорних дір часто утворюється акреційний диск, який розкручується навколо компактного об'єкта. Як утворюються джети астрономи поки не впевнені та, ймовірно, такі релятивістські струмені виникають внаслідок складної взаємодії магнітних полів з матеріалом акреційного диска. Завдяки такій взаємодії з полюсів чорної діри виривають струмені матерії, які мають велетенську швидкість.

Перпендикулярні джети у пари надмасивних чорних дір: дивіться відео

У кластері RBS 797, як вважають вчені, є дві надмасивні чорні діри, які розташовані близько одна до одної. Їхні релятивістські струмені направлені перпендикулярно відносно один одного. Енергія джетів буквально вимітає увесь міжгалактичний газ у регіоні, що ми й фіксуємо у вигляді велетенських пустот. До речі, зазначають астрономи, пари активних надмасивних чорних дір спостерігаються неймовірно рідко, тому це відкриття є дещо екстраординарним. Проте науковці точно не впевнені, що там розташована саме пара компактних об'єктів – можливо, чорна діра там лише одна.