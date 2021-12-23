Нова гіпотеза дає відповідь на ці важливі питання, не вводячи нові частки чи нову фізику. Якщо більшість чорних дір з'явилися відразу після Великого вибуху, вони могли почати зливатися, створюючи все більш масивні об'єкти.

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Майбутній телескоп LISA Європейського космічного агентства зможе вловити їхні сигнали, якщо вони є. А маленькі чорні діри – просто первинні чорні діри, які ще не злилися у більші.

Чорні діри різних розмірів все ще є загадкою. Ми не розуміємо, як надмасивні чорні діри стали такими величезними за відносно короткий час від початку Всесвіту,

– пояснив Гюнтер Хазінгер, один з авторів статті з Університету Майамі.

Як пояснює формування всесвіту нова модель

Відповідно до запропонованої моделі, Всесвіт поступово заповниться чорними дірами. Зірки почнуть формуватися навколо цих скупчень "темної матерії", створюючи сонячні системи та галактики розміром із мільярди світлових років.

Крім того, якщо перші зірки справді утворилися навколо первинних чорних дір, вони з'явилися у Всесвіті раніше, ніж стверджує стандартна модель. Первинні, за словами авторів, цілком можуть бути насінням, з яких виросли чорні діри, у тому числі Стрілець А* в центрі Молочного Шляху.