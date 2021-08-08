Не Сатурном єдиним: у чорної діри виявили кільця

Фотографіями Сатурна із системою його кілець нікого не здивуєш. Та мало людей знає, що кільця мають також інші планети-гіганти: Юпітер, Уран та Нептун. Зокрема цей момент навіть показаний у фільмі Ad Astra, в якому герой Бреда Пітта героїчно "пробивається" через кільця Нептуна. Та нещодавно у NASA заявили, що були виявлені кільця довкола чорної діри. Чи схожі вони на кільця планет?

V404 Cygni – це подвійна система, яка складається з чорної діри та зорі-компаньйона, яка втрачає свою масу. Відстань до системи складає близько 7 800 світлових років. Щоб виявити систему кілець довкола чорної діри, вчені об'єднали дані зі спостережень двох космічних телескопів NASA й партнерів: Chandra та Swift.

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Кільця довкола чорної діри: дивитись відео онлайн

Як утворилися кільця у системі V404 Cygni

Чорна діра розташована дуже близько до зорі-компаньйона. Через це зірка втрачає масу, яку поглинає чорна діра.

Та ця речовина "з'їдається" не відразу, а поступово. Спочатку вона закручується та утворює так званий акреційний диск. Речовина в цьому диску обертається довкола чорної діри, розігріваючись та випромінюючи у різноманітних діапазонах хвиль. З часом речовина з акреційного диска буде поглинута чорною дірою.

Диск складається з газу, пилу та інших елементів. Наприклад, так званої парної плазми, яка складається електронів та аналогічних частинок антиматерії – позитронів.

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Акреційний диск довкола чорної діри / Фото Wikipedia

Спалах 2015 року

У 2015 році телескопи зафіксували потужні спалахи у системі V404 Cygni. Вони зробили систему найяскравішим об'єктом у рентгенівському діапазоні на всій небесній сфері.

Причиною спалахів, як вважають вчені, стало критичне накопичення матеріалу в акреційному диску. Такі події відбуваються з приблизною періодичністю у 20 – 30 років.

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Формування кілець

Спалах 2015 року породив світлове ехо. Це феномен, коли світло відбивається від інших об'єктів. У нашому випадку світло відбилося від акреційного диска, який фактично й став причиною його утворення під час спалаху.

Щобільше, світло відбилося від газопилового диска кілька разів, що спричинило утворення концентричних кілець. Всього вчені зафіксували 8 таких "обручів" довкола чорної діри.

Чи мають кільця V404 Cygni щось спільне з кільцями Сатурна

Існує кілька розбіжностей, які не дозволяють порівняти дві системи кілець: