Чому змінюються пори року: непроста відповідь на просте питання

Весна, літо, осінь, зима – чотири пори року. Разом з ними змінюється кількість опадів, температура, сила вітру та інші показники. Але чому так стається? Відповідь читайте на Техно 24

Пори року на Землі змінюються через кількість тепла та світла, отриманою від Сонця. Розповсюджена думка, що літо настає тоді, коли Земля перебуває у найближчій до Сонця точці орбіти – перигелію. Та це не так, адже взимку Земля перебуває до Сонця ближче, ніж влітку.

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Зміни пір року / Фото Wikipedia

Причина зміни пір року

Пори року змінюються від кількості світла та тепла, яку отримує півкуля від Сонця. Це відбувається не через зміну відстані до світила, а через нахил земної осі, який складає 23,4 градуса.

Що таке нахил земної осі? Це кут відхилення осі обертання Землі від перпендикуляра щодо площини земної орбіти. Нахил осі не змінюється при її обертанні навколо Сонця.



Нахил осі обертання становить близько 23,4 градуса / Фото Lets Talk Science

Нахил Землі не змінюється при її обертанні навколо Сонця.

Північна півкуля відхилена від Сонця з вересня по березень. Це означає, що північна половина планети отримує менше світла й тепла від Сонця. Це викликає осінь і зиму. У ті ж місяці південна півкуля нахилена до Сонця. Це означає, що в південній половині планети настає весна та літо.

З березня по вересень північна півкуля нахилена до Сонця. Тоді у північній половині Землі наступає весна та літо. У ті ж місяці в Південній півкулі настає осінь і зима.

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Нахил земної осі та рух по орбіті: дивитись відео онлайн