Чому не варто видаляти чи перевстановлювати застосунок Дія

Річ у тім, що зараз усі державні реєстри з якими працює Дія – відключені. Раніше Мінцифри вже повідомляло про те, що застосунок Дія не зберігає жодних документів, а є своєрідним "вікном" у реєстри.

Не пропустіть У Дії можна буде реєструвати інформацію про зруйноване майно

Відповідно, якщо ви видалите, повторно завантажите, або перелогінитесь у застосунку Дія, ви не зможете отримати доступ до своїх документів. Якщо у вас після авторизації нема паспорта, водійського чи будь-якого іншого документа – це саме через відключені для додаткової безпеки реєстри.

Про це також додатково розповів Мстислав Банік – директор директорату розвитку електронних послуг у Міністерство цифрової трансформації України. У своєму пості у фейсбуці він детально розписав усі ризики видалення застосунку і чому так відбувається.

Якщо ви не видалили застосунок і не перелогінилися – у вас залишаться останні версії документів, які можна переглянути на смартфоні, однак пройти перевірку за допомогою QR-коду не вийде.

Цікаво! Міжнародний COVID- сертифікат, до речі, можна згенерувати на основі єДокументу. Про цю нову послугу детальніше далі.

Нова послуга в Дії

Нещодавно в застосунку Дія з'явилася нова послуга – єДокумент. З її допомогою громадяни України, які втратили свій паспорт, або будь-які інші документи в смартфоні, можуть згенерувати тимчасовий документ.

єДокумент містить основну інформацію про вас, може містити фото з інших доступних документів в Дії. QR в ньому статичний, працює як QR в міжнародному ковідному сертифікаті.