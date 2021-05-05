Чому ядро Землі не розплавляє всю планету

Температура ядра нашої планети співставна з температурою на поверхні Сонця. В той час, як ми добре відчуваємо, як нас гріє Сонце, то про існування гарячого ядра під нашими ногами ми можемо не здогадуватись.

Ядро Землі має температуру близько 6000 градусів за Цельсієм. Знаходиться воно всього в 3000 тисячах кілометрах від нас. Але цей жар не підсмажує нас. Одна з причин цього – прошарок твердої кам'яної мантії, що оточує ядро та є чудовим термоізолятором.

Цікаво Телескопу Hubble вдалося спостерігати формування екзопланети



Постер Землі з підписами її головних елементів / Фото Wikipedia

Яка головна причина того, що ми не відчуваємо жару від ядра

Головна причина – це різниця між теплом і температурю. Якщо говорити просто, то тепло – це енергія. А температура – це щільність цієї енергії, тобто кількість енергії вкладена в об'єкт певного розміру.

Ядро має високий показник температури, бо він вкладений у маленький об'єм ядра. Щоб розплавити Землю центру нашої планети знадобиться набагато більше енергії.

Вам буде цікаво Астрономи виявили планету, яка відновила свою атмосферу завдяки вулканічній активності

Як приклад, можна навести іскру від бенгальських вогників. Її температура сягає 1500 градусів за Цельсієм. Але якщо вона потрапить на вашу шкіру, то сумнівно, що ви це взагалі відчуєте.

Інша справа – ванна з водою, розігрітою до 100 градусів за Цельсієм. Температура окропу на 1400 градусів менша за температуру іскри, але заподіє набагато більше шкоди.