У середині лютого завод Samsung з виробництва напівпровідників вимушено призупинив роботу через проблеми з енергопостачанням у всьому штаті Техас. На підприємстві виготовляли чіпи по 28-нм і 65-нм техпроцесах. Це матиме довгострокові наслідки, вважають аналітики.

Цей завод випускає різні продукти для власного підрозділу компанії, який своєю чергою виробляє контролери для SSD, чіпи для Tesla і Renesas, чіпи зв'язку для Qualcomm. Це лише ті партнери компанії, про яких добре відомо. Проте, напевно, список її клієнтів значно ширший.

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Якими будуть наслідки

Експерти вважають, що відновити роботу об'єкта такого розміру швидко не вийде. Останні дослідження TrendForce показують, що рівень завантаження виробничих потужностей всього заводу не підніметься вище 90 відсотків до кінця березня. В результаті очікується посилення дефіциту деяких компонентів.

Так, вироблені заводом чіпи Qualcomm RFIC критично важливі у виробництві смартфонів з технологією 5G. Цей продукт поставляється клієнтам як частина модемів 5G.

Очікується, що найсильніший вплив відключень на поставки Qualcomm RFIC відчується в другому кварталі 2021 року. Це призведе до того, що загальне виробництво 5G-смартфонів впаде приблизно на 30 відсотків за квартал.

У той же час, в TrendForce очікують, що цей інцидент зменшить поставки всіх смартфонів у другому кварталі тільки на 5 відсотків, враховуючи нинішні запаси компонентів і припущення, що виробники смартфонів, ймовірно, зможуть підтримувати сумарний обсяг випуску за рахунок збільшення виробництва моделей 4G.

Нагадаємо, компанію Samsung зобов'язали повністю зупинити роботу двох фабрик в Остіні, Техас, через брак електроенергії в усьому штаті. З такою вимогою також зіткнулися фабрики компаній NXP Semiconductors і Infineon Semiconductors і багато інших виробників.