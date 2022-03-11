Чому відключення електроенергії небезпечні для ядерних об'єктів України

Вторгнення Росії в Україну все більше загрожує життєво важливим з'єднанням між українськими атомними електростанціями та електромережею. Ядерні об'єкти покладаються на зовнішню електрику для підтримки роботи критично важливих систем безпеки, але ці зв'язки слабшають, оскільки надходять повідомлення про пошкодження ліній електропередач.

Паливо на ядерних об'єктах виділяє величезну кількість тепла. Без систем охолодження, робота яких зазвичай залежить від зовнішнього джерела енергії, це паливо може розплавитись і призвести до катастрофічного викиду радіоактивних матеріалів.

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Існує кілька рівнів систем резервного копіювання, які повинні вийти з ладу для найгіршого сценарію. Але бойові дії та втрати електроенергії в Україні змушують експертів дедалі більше турбуватися про ядерні об'єкти країни у довгостроковій перспективі.

Розв'язана Росією війна в Україні заперечує будь-які правила та конвенції. Крім того, вона зачепила радіаційний моніторинг, зв'язок та довгострокове технічне обслуговування й роботи з очищення атомних електростанцій по всій Україні.

Чорнобиль, місце найстрашнішої аварії на атомній електростанції в історії, напередодні втратив електроенергію через вихід з ладу ліній електропередач. Запорізька, найбільша діюча електростанція України та місце жахливої пожежі минулого тижня, також отримала пошкодження двох з чотирьох ліній електропередач, які живлять станцію.

Досі Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що воно "не бачить критичного впливу на безпеку" через відключення електроенергії в Чорнобилі. Запоріжжя досі під контролем української влади, але за шість днів, що минули з захоплення ЗАЕС російськими військами, ситуація на об'єкті лише загострюється.

Порушення енергопостачання будь-якого ядерного об'єкта викликає занепокоєння. Електроенергія з мережі – один із незамінних стовпів ядерної безпеки. Вона підтримує безпечну температуру палива, запобігаючи розплавленню та живить ключові системи обслуговування й моніторингу радіоактивних матеріалів.

Існує три основні компоненти на ядерних об'єктах України, які мають залишатися під напругою. Про них і поговоримо далі.

Охолоджуючі басейни

Російські війська захопили Чорнобиль невдовзі після того, як 24 лютого відбулося вторгнення в Україну. Відтоді найбільшою вразливістю цих майданчиків стали басейни для охолодження відпрацьованого палива. У них зберігається більша частина палива з трьох закритих реакторів, які продовжували працювати ще довгий час після вибуху четвертого реактора станції у 1986 році.

Навіть відпрацьоване паливо може виділяти достатньо тепла, щоб викликати катастрофічний наслідки, тому його зазвичай роками зберігають у басейнах, та охолоджують. Такі басейни покладаються на зовнішня джерела енергії для перекачування води з басейну й назад, що дає змогу підтримувати воду, яка оточує паливо, прохолодною й чистою. Це також запобігає випаровуванню води та виходу на зовні палива, яке вона повинна захищати.

На щастя, басейн-охолоджувач Чорнобиля, ймовірно, зараз у безпеці, незалежно від відключення електроенергії. Про це стверджують, як експерти МАГАТЕ, так і інші фахівці. А все тому, що паливо, яке в ньому зберігається, мало достатньо часу, щоб значно остигнути.

Теплове навантаження басейну зберігання відпрацьованого палива і обсяг охолоджуючої води, що міститься у ньому, достатній для підтримки ефективного відведення тепла без необхідності подачі електроенергії,

– йдеться у заяві МАГАТЕ від 3 березня після часткового відключення Чорнобильської АЕС.

Такі ж басейни на ЗАЕС

У Запоріжжі також є басейни-охолоджувачі. Пожежа на станції спалахнула 4 березня після обстрілу об'єкта, що було першим в історії випадком нападу на діючу атомну електростанцію. За даними МАГАТЕ, зрештою пожежу загасили, і системи безпеки ядерних реакторів не постраждали. Але генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі зауважив, що ситуація перебувала на грані катастрофи! Артилерійський обстріл або неконтрольована пожежа можуть розірвати підключення станції до мережі.

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Чорнобильський саркофаг

Залишки реактора, який вибухнув у Чорнобилі, – ще одна величезна проблема. Він оточений гігантським сталевим куполом, будівництво якого було завершено у 2017 році. Ця конструкція вартістю 1,7 мільярда доларів була побудована для заміни старого "саркофага", який був спішно побудований після катастрофи 1986 року для зберігання 200 метричних тонн радіоактивних матеріалів, що залишилися.

За словами Клер Коркхілл, завідувачки кафедри деградації ядерних матеріалів Шеффілдського університету, система вентиляції всередині купола, якій потрібна електрика, запобігає корозії, яка роз'їдала те, що залишилося від реактора та старого саркофагу.

Національний оператор електромереж України "Укренерго" закликав до припинення вогню навколо Чорнобиля, та пропуску для ремонтних бригад, які зможуть відремонтувати лінії електропередачі та поновити подачу електроенергії з мережі. На майданчику є дизельні генератори з достатньою кількістю палива для роботи протягом 48 годин, але цей час починає закінчуватися.

Крім того, через відсутнє електропостачання, відповідно, відсутній будь-який зв'язок із персоналом станції, що безпосередньо перебуває на майданчику. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику станції та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.

Нещодавно на станцію доправили дизпаливо. Про це повідомили у Держатомрегулюванні. Об'єм дизелю повинен забезпечити аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

З дня на день ми спостерігаємо погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС, особливо щодо радіаційної безпеки і для персоналу, який управляє об'єктом у надзвичайно складних умовах. Я повторюю свій настійний заклик до сил, які здійснюють ефективний контроль над станцією, дотримуватися внутрішніх процедур радіаційного захисту, сприяти безпечній ротації персоналу та вживати інших важливих кроків для забезпечення безпеки,

– заявила Гроссі у заяві від 9 березня.

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Активні реактори

Гроссі також звернула увагу на погіршення умов у Запоріжжі.

"Це ще один приклад того, як було порушено гарантії забезпечення зовнішнього електропостачання всіх ядерних об'єктів з мережі", – сказала вона.

Оскільки це діюча електростанція – паливо як у реакторах, так і в басейнах витримки відпрацьованих матеріалів гарячіше ніж у Чорнобилі. Саме тому надважливо, щоб системи охолодження станції були підключені до мережі.

Ситуація на ЗАЕС

Залишилися ще дві високовольтні лінії електропередач, а також ще одна резервна лінія, яка з'єднує Запоріжжя з мережею.

Запоріжжя зазвичай постачає близько 20 відсотків електроенергії України.

Наразі лише два із шести ядерних реакторів станції виробляють електроенергію.

Інші реактори були зупинені з міркувань безпеки – їм потрібно менше води для охолодження, але їм все ще потрібне зовнішнє джерело енергії для роботи цих систем.

Це ще одна причина, через яку надійна мережа має вирішальне значення для атомних електростанцій — вони не можуть покладатися на власну енергію, коли їхні реактори зупиняються.

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Забезпечувати роботу об'єктів ядерної енергії в зоні бойових дій завжди було складно, але, що більш важливо – це те, що Україна зазвичай отримує близько половини своєї електроенергії від атомних електростанцій.

За даними МАГАТЕ, це перший випадок, коли війна вибухнула у місці, де енергосистема настільки залежить від ядерної енергії.