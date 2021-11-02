Чому відбулося перше масове вимирання на Землі

Усі чули про вимирання динозаврів, але не так багато людей знає, що на Землі відбувалися й інші масові вимирання. Деякі з них була набагато масштабнішими за Крейдове вимирання 66 мільйонів років тому. Причини деяких з них досі невідомі. Та науковці постійно працюють, щоб зрозуміти, що стало причиною біологічного спустошення Землі.

Біологічне життя багато разів переживало катастрофи, частково вимираючи. Найбільші вимирання буквально спустошували планету. Всього таких катастрофічних подій було п'ять. Найперше з них, Ордовицько-силурійське вимирання, відбулося приблизно 450 – 440 мільйонів років тому, коли більшість складних біологічних форм жили у морях та інших водоймах. Тоді, 450 – 440 мільйонів років тому, вимерло до 85% водних форм життя.

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Скам'янілості морських організмів доби Ордовицького періоду / Фото Phys

Причини першого масового вимирання на планеті

Протягом багатьох років науковці намагалися зрозуміти, що стало причиною найпершого масового вимирання на Землі. Припущення були різні: від всепланетарного зледеніння до такого ж всепланетарного потепління чи гамма-спалаху у космосі, який майже стерилізував планету.

Міжнародна група вчених провела масштабне дослідження, вивчивши численні скам'янілості тієї далекої доби, коли життя було молодим й зароджувалися перші коралові рифи на Землі. Науковці прагнули краще вивчити тогочасні океанічні екосистеми та геохімію.

Науковці виміряли концентрацію йоду в тогочасних карбонатних породах. Йод – це своєрідний індикатор рівня кисню в океанах. Виявилося, що нестачі кисню на мілководді не було, що відразу нівелювало теорію про те, що живим організмам пізнього Ордовицького періоду не було чим дихати.

Проте виявилося, що рівень кисню падав на великих глибинах. А саме вимирання було не швидкоплинним, а розтягнулося у часі. Здобута інформація та комп'ютерне моделювання показало, що, ймовірно, глобальне похолодання спричинило зміну циркуляції оксигену у воді. Простіше кажучи, вода з мілководдя, яка була насичена киснем, перестала досягати великих глибин. А зміна у циркуляції водних мас призвело до змін клімату.

Таким чином точної причини вимирання не встановили. Та, ймовірно, це був ланцюжок подій, які спричинили поступове зникнення видів.