Тисячі супутників SpaceX, які запускаються щороку, вже завдають шкоди спостереженням вчених, з'являючись у вигляді довгих світлових смуг і заважаючи радіосигналам. Новий же апарат, запущений на вихідних, викликає глибоке занепокоєння експертів через свої розміри – він "абсолютно гігантський" і, можливо, найяскравіший об'єкт на нічному небі, окрім Місяця.

Цікаво Марсіанський вертоліт Ingenuity пережив зиму й повертається до роботи

Далі – гірше

Пристрій, побудований техаською компанією AST SpaceMobile, є експериментальним супутником стільникового зв'язку.

Супутник вагою близько 3300 фунтів отримав назву BlueWalker 3 і є найбільшою комерційною антенною решіткою, коли-небудь запущеною.

Зрештою він розгорне 26-футову антену – величезний і відбивний об'єкт у нічному небі, який викликає глибоку тривогу серед експертів.

Ми стурбовані. Це може бути найяскравіший об'єкт в нічному небі, потенційно яскравіший за планету Венера,

– каже сказав Джон Барентін, астроном з Dark Sky Consulting в Тусоні, штат Арізона.



BlueWalker 3 на етапі складання / Фото New Scientis

Існує ймовірність того, що BlueWalker 3 зіпсує радіоастрономічне обладнання, оскільки він передає дані з орбіти на чийсь смартфон.

Ще гірше те, що вже наступного року AST SpaceMobile планує запустити понад 100 ще більших супутників під назвою BlueBirds – вдвічі більших за BlueWalker 3.

Чим яскравішими стануть ці об'єкти, тим більше шкоди вони завдадуть зображенням нічного неба,

– сказав Барентін.

Поки що супутник, судячи з усього, не завершив своє повне розгортання.