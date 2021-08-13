Небезпека у кишені: чому смартфони вибухають і як цього уникнути

Усі чудово пам'ятають історію з Samsung Galaxy Note 7, повідомлення про вибухи яких не на жарт налякали користувачів. Тоді причиною таких наслідків стали помилки у розробці акумуляторів разом з дизайнерськими рішеннями. Однак вибухають не лише смартфони Samsung. Зовсім нещодавно неприємний інцидент трапився з OnePlus Nord 2. Чому ж такі випадки трапляються? Давайте розберемося.

Причин самозаймання, вибухів та інших неполадок може бути чимало. Часом це вина виробника, як у випадку із Samsung Galaxy Note 7, але частіше вина за неправильну експлуатацію лежить на користувачах. Ми розповімо про найбільш поширені проблеми, які можуть привести до вибуху чи займання.

Фізичне пошкодження батареї чи корпусу телефона

Власне, це саме та причина, яка є найбільш поширеною, однак, не такою очевидною для низки користувачів. Проблема тут полягає в конструктивних особливостях батарей. Саме тому краще носити пристрій у чохлі або бампері – це суттєво мінімізує пошкодження і в найгіршому випадку ви переживете переляк.

То чому ж падіння може стати причиною займання чи навіть вибуху смартфона? Річ у тім, що деформація корпусу може призвести до пошкодження зовнішньої оболонки батареї. Скручування та згинання теж не бажані, адже все це може вплинути на хімічну структуру акумулятора, що, своєю чергою, може стати причиною таких загроз, як:

ураження електричним струмом;

перегріву;

займання;

та навіть вибуху.



Падіння смартфона може закінчитися катастрофою / Фото Unsplash

Помітили, що задня поверхня вашого телефону здулася або почали з'являтися щілини між задньою панеллю й корпусом – несіть смартфон в ремонт, інакше ви можете отримати опіки, а при найгіршому розвитку подій все може закінчитися каліцтвом і навіть смертю.

Дешеві та неоригінальні зарядні аксесуари

Втрата оригінальної зарядки або комплектного провода, річ звична. Це може статися в таксі, літаку чи поїзді і часто помітити зникнення можна лише, коли ви знову зібралися зарядити смартфон. Є низка причин, чому ми віддаємо перевагу неоригінальним аксесуарам перед комплектними:

їх легше знайти;

вони суттєво дешевші;

їх не шкода, якщо вони вийдуть з ладу.

І все ж краще більше грошей заплатити за зарядку або кабель ніж потім купувати новий смартфон, або ще гірше – оплачувати власне лікування.

Зарядний пристрій для смартфона, який ви купили в переході, може бути небезпечним, попри красиву обгортку. Найчастіше ці зарядники не володіють потрібними характеристиками або виготовлені з неправильної технології з дешевих матеріалів.

Некомплектний та не оригінальний зарядний пристрій чи провід може працювати так само добре, як і оригінальний, але насправді це гра в лотерею, де програш вартує надто дорого. Перегрів телефону може пошкодити компоненти батареї або привести до короткого замикання.

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Не залишайте телефон на сонці

Вище ми вже вияснили, що перегрів смартфона може привести до фатальних наслідків. Це правило не виключення і при нагріванні смартфона сонячними променями, адже наслідком може бути та ж пожежа і навіть вибух акумулятора.

Все через те, що при високих температурах корпусу сам акумулятор теж може сильно нагріватися, що приводить до змін в хімічних процесах всередині батареї – акумулятор виробляє різні гази, які призводять до розбухання, порушуючи її внутрішній баланс.

Особливо уважно за цим слід стежити під час відпочинку на пляжі та інших місцях, де смартфон може тривалий час піддаватися впливу прямих сонячних променів. Краще тримати його в сумці або хоча б під покривалом чи рушником.



Залишати смартфон в машині під сонцем – погана ідея / Фото besthqwallpapers

Правило також вкрай актуальне для автомобілістів та водіїв таксі, у яких смартфони практично увесь день потрапляють під сонячні промені. Залишати смартфон на тримачі або панелі в авто вдень з різних причин погана ідея, однак однією з них є перегрівання телефона, яке може в найгіршому сценарії знищити ціле авто.

Низька температура також небезпечна для смартфона. Не лише спека негативно впливає на здоров'я батареї, те ж стосується і екстримально низьких температур та різких змін від тепла до холоду.

Підводні камені вологостійкості смартфонів

Наприклад, взимку смартфон часто "кочує" між мінусовою температурою на вулиці і плюсовою температурою у приміщенні. Раз вже опинилися на морозі, то намагайтеся тримати телефон у максимально теплому місці та рідше діставайте його назовні.

Захист від води, яким так люблять хизуватися виробники, може стати причиною неочікуваних проблем. Однак винні в цьому не виробники, а користувачі пристроїв, адже надто буквально сприймають характеристики. Гарантії вологостійкості не означають, що можна занурювати смартфон у воду за першої ж можливості.

В будь-якому випадку, після водних процедур краще добре висушити ваш смартфон, трішки почекати, а потім ще раз його висушити. Навіть одна краплина води, може стати фатальною для пристрою викликавши коротке замикання, яке може привести до зовсім не веселих наслідків – особливо це стосується пристроїв, які провели у воді довгий час.

Неякісні акумулятори

Сьогодні переважна частина смартфонів має вбудовані акумулятори, які не підлягають заміні в домашніх умовах, лише в сервісних центрах виробника. Однак, це не захищає користувача від заводського браку ,як у випадку з Samsunh Galaxy Note 7.

Не варто думати, що неякісні компоненти потрапляють тільки в бюджетні пристрої: акумулятори тестують перед тим, як смартфон виходить в серію, адже правила сертифікації єдині для всіх, але завжди є місце бракованим аксесуарам.

Якщо помітили, що з вашим новеньким смартфоном щось не так, то краще зверніться в сервісний центр, не запускайте цю проблему.

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Превантаження процесора та нагрівання під час роботи

Це може вас здивувати, але смартфони "втомлюються" і їм потрібно виділяти час на "відпочинок". Серед рутинних завдань важко знайти функцію яка може серйозно навантажити процесор смартфона і привести до перегрівання, однак є кілька варіантів, які можуть суттєво підвищити температуру пристрою та стати причиною лиха.



Смартфон часто нагрівається під час роботи / Фото technolobe

Найперше це звісно зарядка неякісними аксесуарами, але про це ми вже згадували.

Далі йдуть ігри та перегляд відео. Ці два заняття здатні добряче навантажити пристрій, особливо, якщо це бюджетний смартфон на якому ви намагаєтеся запустити вимогливу гру з максимальними налаштуваннями.

Також легко "втомити" смартфон може перегляд відео на високій якості та робота з кількома вимогливими додатками в режимі мультифункціональності.

Перегрівання смартфона в процесі роботи вкрай рідко можуть стати причиною справді серйозних проблем, займань чи вибухів акумулятора, однак все ж з цим жартувати не варто. Краще дати смартфону "відпочити", оскільки такі марафонські дистанції точно не вплинуть позитивно на акумулятор.