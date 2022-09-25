Ось справжня причина вмикати авіарежим на смартфоні під час польоту

Усі, хто часто літав добре знають, що перед польотом персонал повітряного судна просить вимкнути телефони, або перевести їх у авіарежим. Причиною є потенційна небезпека, яку може становити працюючий смартфон для приладів літака. Але за роки технології пішли вперед і реальної небезпеки робочий смартфон для навігації та інших приладів не становить, то чому ж його потрібно переводити в авіарежим?

Чому забороняли користуватися телефонами у літаку раніше

Авіаційна навігація і зв'язок покладаються на радіослужби, які координуються для мінімізації перешкод ще з 1920-х років. Цифрова технологія, яка зараз використовується, набагато досконаліша, ніж деякі старіші аналогові технології, які ми використовували навіть 60 років тому.

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Дослідження показали, що персональні електронні пристрої можуть випромінювати сигнал у тій же смузі частот, що і системи зв'язку та навігації літака, створюючи так звані електромагнітні перешкоди.

Але в 1992 році Федеральне управління цивільної авіації США і компанія Boeing в незалежному дослідженні вивчили вплив електронних пристроїв на перешкоди літакам і не виявили жодних проблем з комп'ютерами або іншими персональними електронними пристроями під час некритичних фаз польоту. (Критичними фазами вважаються зліт і посадка).

Федеральна комісія зв'язку США також почала створювати зарезервовані смуги частот для різних видів використання – таких як мобільні телефони, авіаційна навігація і зв'язок – таким чином, щоб вони не заважали один одному.

Уряди в усьому світі розробили однакові стратегії і політику для запобігання проблемам перешкод для авіації. В ЄС електронні пристрої дозволено залишати увімкненими з 2014 року.



Сьогодні смартфони майже ніяк не впливають на роботу систем літаків / Фото Unsplash

Чому ж потрібно переводити смартфон в авіарежим і до чого тут 5G

Виникає логічне питання: "Чому ж тоді, маючи такі світові стандарти, авіаційна галузь продовжує забороняти використання мобільних телефонів?". Одна з проблем полягає в тому, чого ви могли не очікувати – наземні перешкоди.

Бездротові мережі з'єднані серією веж; мережі можуть стати перевантаженими, якщо пасажири, що пролітають над цими наземними станціями, будуть користуватися своїми телефонами.

Звичайно, коли мова йде про мобільні мережі, найбільшою зміною за останні роки є перехід на новий стандарт. Поточні бездротові мережі 5G, які активно використовуються в усьому світі – бажані завдяки своїй вищій швидкості передачі даних – викликали занепокоєння у багатьох в авіаційній галузі.

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Пропускна здатність радіочастотного діапазону обмежена, але ми все ще намагаємося додати до нього все більше нових пристроїв. Авіаційна галузь вказує на те, що спектр пропускної здатності бездротової мережі 5G надзвичайно близький до зарезервованого авіаційного спектру, що може спричинити перешкоди в роботі навігаційних систем поблизу аеропортів, які допомагають при посадці літаків.

Оператори аеропортів в Австралії та США висловили занепокоєння з приводу авіаційної безпеки, пов'язаної з розгортанням 5G, однак в Європейському Союзі мережа розгорнулася без таких проблем.

У будь-якому випадку, доцільно обмежити використання смартфонів з підтримкою цієї технології на борту літаків, поки не будуть вирішені усі питання, пов'язані з 5G.

Неочікувана, але важлива соціальна складова

Більшість авіакомпаній зараз надають клієнтам послуги Wi-Fi, які є або платними, або безкоштовними. З новими технологіями Wi-Fi пасажири теоретично можуть використовувати свої мобільні телефони для відеодзвінків з друзями або клієнтами під час польоту.

Проблема використання телефонів у польоті більше пов'язана з соціальним досвідом, коли на борту літака перебуває більше, як 200 осіб, і всі вони потенційно можуть розмовляти одночасно.



Як і з усім зі смартфоном у літаку потрібно мати міру / Фото Unsplash

У той час, коли деструктивна поведінка пасажирів стає все більш поширеною, використання телефону в літаку може стати ще одним тригером, який змінює весь досвід польоту.

Деструктивна поведінка набуває різних форм, від недотримання вимог безпеки, таких як непристебнуті ремені безпеки, словесні перепалки з іншими пасажирами та членами екіпажу, до фізичних сутичок з пасажирами та членами екіпажу.

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Підсумок

Використання телефонів у польоті наразі не впливає на здатність повітряного судна до експлуатації. Але екіпажі літаків можуть вважати за краще не затримуватися в обслуговуванні всіх пасажирів у польоті – це дуже багато людей, яких потрібно обслужити.

Однак технологія 5G зазіхає на радіочастотний діапазон навігаційних систем літаків; нам знадобляться додаткові дослідження, щоб відповісти на питання питання, чи може бути 5G потенційно небезпечною для навігації літаків під час посадки.