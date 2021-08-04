Розкрито секрет успіху Tesla: як компанії вдається залишатися лідером галузі

Шлях Tesla до успіху довгий та тернистий. Спершу компанія використовувала компоненти Mobileye, згодом перейшла на готові рішення від NVIDIA і врешті розробила власний процесор FSD, який використовується в системі допомоги водієві. На думку експертів, саме власні компоненти та розробки стали запорукою успіху Tesla на ринку електромобілів, попри постійний ріст конкуренції.

Скільки Tesla триматиме першість на ринку електромобілів

Аналіттики KGI Securities вважають, що у Tesla є не менше трьох або п'яти років на збереження статусу лідера світового ринку електромобілів, оскільки вона не припиняє вдосконалювати свою продукцію з технологічної точки зору з багатьох напрямків.

Цікаво Tesla відклала випуск електропікапа Cybertruck: цього року авто на ринок не вийде

Одним з важливих переваг компанії залишається здатність вести розробки власними силами, що прискорює впровадження усіх нововведень і дозволяє випереджати конкурентів. Експансія виробництва батарей типу 4680 і поширення фірмових зарядних станцій по всьому світу теж дозволять Tesla стримувати натиск конкурентів.

Останніх, до речі, в найближчі роки буде ставати все більше. До виробництва електромобілів підключаються не лише автогіганти з більш ніж віковою історією, а й різного роду молоді компанії, а також учасники інших сегментів ринку наприклад:

Foxconn;

або Nidec.

Досі ці компанії вважали за краще спеціалізуватися на електроніці, але тепер оголосили про роботу над власними електромобілями.

Аелектромобіль, як конструктор

Крім того у майбутньому електромобілі можуть стати чимось зовсім відміннив від того, що ми бачимо сьогодні. Ймовірно створити власний електромобіль зможе практично будь-який бренд чи компанія, використовуючи вже готову платформу. Про розробку такої не так давно оголосила компанія Huawei. Тож технологічні гіганти та заводи на зразок Foxconn справді матимуть чимало роботи.

Згодом, як вважають аналітики KGI Securities, компанії Tesla доведеться поступитися лідируючі позиції на світовому ринку електромобілів. Конкуренти можуть використовувати не тільки технологічні розробки для того, щоб змістити її з трону, а й нові підходи до роботи з клієнтами.

Не пропустіть Автопілот Tesla переплутав Місяць з жовтим сигналом світлофора: відео

Китайська NIO, наприклад, завоювала популярність в Китаї за рахунок фірмової програми по експрес-заміні тягових батарей. Власнику електромобіля не потрібно чекати кілька годин, поки акумулятори зарядяться, він просто змінює батарею на заряджену на спеціальній станції за лічені хвилини.

Однак, варто зазначити, що все пішло за планом Ілона Маска, адже він одноразово стверджував, що головною місією Tesla є стимулювання галузі електромобілів і він буде лише радий, якщо кількість конкурентів, технологій та розробок зростатиме.