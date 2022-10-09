У TikTok зросла кількість рекомендацій російських блогерів: чому так відбувається

У березні 2022 року ТікТок тимчасово призупинили роботу у Росії. Відтоді кількість користувачів суттєво зменшилася, що вплинуло на контент від російських блогерів – його також стало менше. Однак з часом ситуація змінилася і тепер у стрічці знову можна побачити рекомендації від російських авторів.

24 канал вирішив розібратися у чому ж проблема і звернувся за коментарем до Інеси Дзюби, інфлюенсер менеджерки, ексспівзасновниця ТікТок-хаусу – житла, де кілька десятків блогерів разом роблять спільний контент.

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Інеса Дзюба PR Marketing expert Якщо у користувача російська sim-карта в телефоні – доступу до ТікТоку не було. Якщо ж картку прибрати і ввімкнений VPN – все працюватиме і навіть буде можливість публікації відео. Те ж саме, якщо у пристрої буде sim-карта будь-якої іншої країни.

Весь час блокування ТікТок показував відео, які були опубліковані до 24 лютого. З часом, такий контент закінчився. Тому як тільки публікується нове відео у профілі – воно отримує додаткову релевантність у видачі та частіше потрапляє у рекомендації. Це стосується не лише російських акаунтів, а загалом будь-кого. Адже це особливості роботи алгоритмів TikTok.

Друга причина, за словами Інеси Дзюби, у тому, що багато російських блогерів переїхали за кордон (виїхали до Америки, Європи чи Близького Сходу). Наприклад, один з найбільших російських ТікТок-хаусів переїхав до США, відновив свою роботу та тепер створює відео і англійською мовою.

Коли блогери перебувають за кордоном, їх акаунти вже не вважаються тими, що розташовані у Росії. Їхній доступ до мережі не блокують, а тому вони можуть знову потрапляти в європейські, американські тренди та інколи і в українські,

– зазначає експертка.

Аби дібрати втрачену аудиторію, блогери відслідковують популярний контент та хештеги, які своєю чергою вони використовують для просування. Використовуючи ці дані, вони можуть знову потрапляти у рекомендації. А ще, вони "слідують правилам" ТікТоку, за порушення яких наших блогерів часто банять. Наприклад, коли публікуєш контент про війну, 80% ймовірності, що відео знесуть, а активність буде падати. Бо такий контент суперечить правилам цієї соціальної мережі.

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Що з цим робити

Як і з будь-яким контентом ви можете вибирати, дивитися його чи ні. Тож відео від російських блогерів можна просто ігнорувати, прогортати та позначати. як не цікаве. Крім того, фільтрація контенту відбувається на основі таких налаштувань, як мова встановлена в налаштуваннях смартфона, тож подбайте про те, щоб застосунок розумів, що вам перш за все цікавий українськомовний контент.

Інеса Дзюба PR Marketing expert Потрібно пам’ятати, що ТікТок працює так, що стрічка рекомендацій базується на нашій взаємодії з відео та, фактично, на наших вподобаннях. Тобто, коли ставимо лайки, переглядаємо відео кілька разів чи ділимось ними з друзями, алгоритми мережі будуть пропонувати схожі формати.

В TikTok стрічка "Рекомендації для вас" відображає переваги кожного користувача. Налаштування вмісту допомагають керувати відео кліпами, які ви переглядаєте у застосунку. Чим більше ви користуєтеся TikTok, тим краще ваша стрічка "Рекомендації" буде відповідати вашим інтересам, тому найкращий спосіб організовано вести власну стрічку – це просто користуватися застосунком, підписуватися на цікаві акаунти, та відзначати відео, які подобаються.