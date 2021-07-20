Ця зарядна станція була введена в дію майже десять років тому. Станція була дуже популярною. Але це й призвело до її закриття.

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Чому прибрали станцію

Як стверджується, це зроблено з міркувань безпеки.

По-перше, шлях до станції пролягає по закутках штаб-квартири SpaceX.

По-друге, станція ділить вестибюль з дизайнерською студією, де Tesla працює над новими автомобілями та секретними проєктами. Деякі конференц-зали видно навіть з вестибюля.

Джерело зазначає, що власників машин, які проводили час в будівлі, поки йшла зарядка, просили не користуватися смартфонами, щоб уникнути фільмування та звукозаписів того, що повинно залишатися у стінах студії. Крім того, стороннім не дозволялося проходити через вестибюль в інші приміщення.



Закрита зарядна станція / Фото teslarati.com

Ймовірно, ці прохання не завжди виконувалися, тому компанія вирішила усунути проблему в її зародку.

Власники електромобілів при цьому не втратять можливість заряджати свої машини: поряд є ще одна станція Supercharger в безпосередній близькості від закритої.