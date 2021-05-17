Дослідники вказали причиною пришвидшеного псування цих матеріалів хімічні речовини з вихлопних газів, миючих засобів, реагентів проти снігу і пластмасових виробів. Ці сполуки потрапляють всередину будівельних матеріалів ще на стадії виробництва і знижують їх довговічність.

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Що з'ясували вчені

Бетон і асфальт використовують в будівництві понад 4000 років. Бетон сучасного типу – з середини позаминулого століття. При цьому старовинні будівлі з бетону, часто знаходяться в кращому стані, ніж споруди віком у кілька десятиліть. Група японських вчених вирішила з'ясувати, в чому може бути причина такого прискореного зносу сучасних будматеріалів.

Для цього вони створили спеціальний пристрій, який відтворює реальні умови експлуатації бетону та асфальту. За допомогою комп'ютерного томографа протягом 24 годин відстежували будь-які зміни в мікроструктурі матеріалів. За дослідні зразки взяли шматки сучасного бетону і асфальту з усього світу, японський асфальт 1960 року і еталонний бетон віком 120 років.

Дослідження показало, що в сучасних бетоні і асфальті містяться сторонні домішки на зразок фталатів і фосфатів. Причому навіть у нових, щойно вироблених зразках. Кількість домішок невелика – від 0,0012 відсотка до 0,25 відсотка, але їх достатньо, щоб погіршити якість. Через це бетон і асфальт кришаться і розпадаються на окремі шари швидше, ніж зразки сторічної давності.

Джерело цих домішок – вихлопні гази, реагенти проти снігу, миючі засоби та пластикові вироби. Велика їх частина потрапляє в будматеріали ще в процесі виробництва, інша частина вбирається під час експлуатації. Другий процес може негативно впливати й на історичні споруди.

Вчені вважають, що їх відкриття допоможе повернути бетону і асфальту колишню міцність, змінивши виробництво.