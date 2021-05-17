Стратосфера Землі скорочується: чому це відбувається і якими можуть бути наслідки

Вчені попередили, що стратосфера Землі скорочується зі швидкістю 100 метрів за десятиліття. Це може вплинути на супутники, зокрема на точність глобальних систем позиціювання, а також на передачу радіосигналів по всій планеті.

Вчені з Карлового університету в Чехії опублікували своє дослідження в журналі Environmental Research Letters. Вони розповіли, що викиди парникових газів призводять до скорочення стратосфери Землі, що може мати серйозні наслідки для супутникових систем і GPS.

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Що відбувається

Дослідники виявили, що стратосфера (область атмосфери на висоті від 11 до 50 кілометрів) скорочується як мінімум з 1980 року. З цього часу стратосфера вже зменшилася на 400 метрів.

Не виключено, що процес міг початися й раніше, але дані за більш ранній час просто не збиралися, оскільки перший супутник для спостереження за високими шарами атмосфери запустили саме в той період.

Ми показуємо, що стратосфера значно скоротилася за останні десятиліття і що основною рушійною силою цього є збільшення концентрації викидів парникових газів,

— повідомили дослідники.

Наслідки

Якщо справдяться прогнози змін клімату, які ми маємо сьогодні, то протягом наступних 60 років верхня частина стратосфери може скоротитися на 4 відсотки, ще на 975 метрів, чого буде достатньо, щоб деякі супутники опинилися в небезпеці.

Якщо стратосфера, яка стискається, опустить всі шари атмосфери над собою, супутники на низькій висоті будуть відчувати зниження опору повітря, що може змінити їх траєкторії,

— заявили дослідники й додали, що будь-яка зміна висоти електрично зарядженого шару може змінити передачу радіохвиль.

Це може вплинути на точність глобальних систем позиціювання, таких як GPS, а також на передачу радіосигналів по всій планеті.