Ілон Маск пояснив чому корабель Starship SN10 вибухнув після посадки

Засновник SpaceX Ілон Маск пояснив причину аварії прототипу корабля Starship SN10. За його словами, корабель вибухнув через витік гелію у двигун, через що для гальмування не вистачило потужності. Він написав про це в твітері.

Ілон відреагував на публікацію фотографа Остіна Барнара (Austin Barnard), який зауважив, що співробітники SpaceX перевіряли посадкові опори ракети. Той припустив, що вони не розгорнулися належним чином, чим привернув увагу Маска.

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У двигуна SN10 було занадто мало потужності. Ймовірною, причиною стало потрапляння гелію з паливного бака. Через це приземлення здійснювалось на швидкості 10 км/год, що призвело до поломки опор. У SN11 внесуть безліч виправлень,

– заявив Маск у відповідь.

Випробування Starship SN10

Запуск прототипу Starship SN10 відбувся 4 березня. Розробники успішно запустили ракету і приземлили її, однак через 8 хвилин після посадки корабель вибухнув. Попри це, SpaceX назвала випробування успішними, тому що метою був збір даних про управління апаратом після повторного входження ракети в атмосферу. Це завдання було виконано.

Момент вибуху корабля Starship SN10 після посадки: дивіться відео

Ракету Starship збираються використовувати для польотів людей, а також доставки різних вантажів на Марс і Місяць. Інженери SpaceX розробляють її з урахуванням подальшого повернення на Землю і повторного використання.