Чому на селфі марсоходів часто не видно самих марсоходів

Марсоходи NASA Curiosity та Perseverance надсилають на Землю тисячі фотографій. Завдяки цьому ми можемо бачити Марс так, немов самі там перебуваємо. Та на деяких панорамах може чогось не вистачати. Наприклад, самого марсохода.

Часто на панорамах майже не видно марсохід, хоча він мав би знаходитися в самісінькому центрі кадра. Складається враження, що його вирізали, приховуючи щось від людей. Окрім того, може здатися, що фотографії зроблені дроном, адже ніякої селфі-палки ми не бачимо. В чому причина таких казусів?

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Панорама, зроблена Curiosity / Фото NASA



Панорама, зроблена Curiosity / Фото NASA

Зверніть увагу, що на обох панорамних зображеннях не видно руку-маніпулятор марсохода, якою він мав робити ці панорами.

На інших зображеннях з Червоної планети взагалі не видно самого Curiosity, немов його вирізали з кадра.

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Панорама Марса, зроблена марсоходом Curiosity: дивитись відео

Панорама Марса, зроблена марсоходом Curiosity: ​дивитись відео

Чому на панорамах не видно селфі-палку та марсохід

Причина таких феноменів у тому, що марсохід не фотографує ні руку-маніпулятор, ні своє власне тіло.

Щоб зробити панораму або широке зображення марсоходи роблять серію кадрів. Кадри склеюють у мозаїку, і ми отримуємо гарне зображення на 360 градусів.

Марсоходу з Землі приходить почерговість команд, які він має виконати, щоб зробити достатню кількість фотографій для панорами. Спеціалісти на Землі мають передбачити усі необхідні рухи руки-маніпулятора, щоб вона випадково не вдарилася об сам марсохід або поверхню планети.

Також спеціалісти слідкують, щоб в кадр не потрапила і сама селфі-палка – рука-маніпулятор. Іноді в кадр не потрапляє й марсохід. Часто тінь від руки-маніпулятора можна побачити на поверхні. Але спеціалісти на Землі намагаються уникати навіть такого.

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Марсохід Perseverance / Фото NASA

Чому руку-маніпулятор та марсохід не хочуть бачити в кадрі

Рука маніпулятор не потрібна в кадрі. Часто й сам марсохід не потрібний.

Фотографії, які роблять марсоходи, це насамперед – наукова інформація. Серія кадрів забезпечує вищу роздільну здатність, ніж якби панорами робили одним кадром.

Вчені досліджують фотографії, щоб виявити цікаві об'єкти на поверхні Червоної планети. А труба руки-маніпулятора може дещо завадити дослідженню. Як і тінь від неї, тому "водії" марсоходів намагаються скласти такий алгоритм руху руки, щоб тінь від неї було видно мінімально.

Тіло марсохода можуть не фотографувати тому, що це не потрібно. Це зайві декілька високоякісних кадрів, які не дадуть суттєвої інформації, але їх потрібно буде надіслати на Землю, задіявши обмежені ресурси марсохода та орбітального зонда.