Видання Bloomberg розповіло, чому Samsung не збирається випускати Galaxy Note в 2021 році

Samsung пропустить випуск смартфонів лінійки Galaxy Note цього року. Але повністю вона не зникне. Про причини такого рішення компанії розповідає видання Bloomberg.

Виною всьому пандемія і підвищений попит на електроніку, який призвів до дефіциту чіпів. Samsung Electronics попередила про "серйозний дисбаланс" у виробництві останніх, а їх нестача, як повідомляють в компанії, може перекинутися з автомобільного виробництва на інші технологічні сектори.

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Дефіцит і доля Galaxy Note

Високий попит на споживчу електроніку в період пандемії тільки посилив дефіцит, вважає глава мобільного підрозділу Samsung Дон Джин Кох.

Тому Samsung планує пропустити випуск смартфонів Galaxy Note цього року. Але лінійка не зникне повністю: Кох зазначає, що випуск смартфона в другій половині 2021 року малоймовірний, але компанія все ще планує випустити нові моделі в наступному році.

Проблема дефіциту поки "не вирішена на 100%", кажуть в компанії. Samsung є одним з найбільших у світі виробників чіпів і побутової електроніки.

Раніше великі автовиробники Volkswagen і General Motors скоротили виробництво через відсутність чіпів.