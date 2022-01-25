Звичка змінювати шпалери на смартфоні дуже популярна та зрозуміла. Деякі виробники телефонів та лаунчерів навіть мають спеціальну функцію каруселі шпалер, яка автоматично змінює заставку залежно від налаштувань.

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Та почасти змінивши шпалери на смартфоні ми помічаємо, що вони просто не личать та ще й заваджають зливаючись із назвами програм, іконками чи годинником. До того ж не всі знають, де можна знайти хороші шпалери та як правильно встановити на свій телефон. Хоч процес і може здатися простим він несе певні загрози, яких варто уникати.

Щоб такого не було, редакція Техно 24 підготувала для вас кілька актуальних порад, як краще встановити шпалери на смартфон, де їх знайти і чого краще не робити.

Як встановити шпалери на смартфон

Почнемо з простого – як встановити на смартфон власні шпалери з галереї зображень та фото. Цей процес дуже простий та не потребує довгих пояснень. Ви просто заходите в галерею зображень, обираєте потрібне фото чи заставку та встановлюєте її, як шпалери на робочий стіл чи екран блокування.

Яка між цим різниця?

Робочий стіл – це область екрану де розташовані усі іконки програм та віджети, такі, як годинник, погода, новини та інше.

– це область екрану де розташовані усі іконки програм та віджети, такі, як годинник, погода, новини та інше. Екран блокування – це те, що ви бачите перед розблокуванням смартфона, коли екран активний, але телефон все ще заблокований. На цьому екрані зазвичай розміщується годинник, погода та коротка інформація про сповіщення від програм.

Важливо! Ви можете встановити окремі шпалери для екрану блокування та для робочого столу, а можете встановити одні й ті ж шпалери на обидва цих екрани.

Шукайте шпалери правильно

Краще обрати щось не дуже строкате, щоб простіше було зчитувати іконки додатків і не губитися щоразу під час пошуку потрібної програми. З іншого боку, якщо найчастіше використовувані лежать у вас в одній папці або ви можете знайти їх із заплющеними очима, то вам все одно, бачите ви їх чи ні.

Тепер відкрийте галерею, натисніть ”три крапки” або пункт меню ”Ще” залежно від лаунчера чи моделі смартфона. Далі натисніть ”Встановити як” та виберіть потрібний варіант. Все дуже просто.



Встановлюємо шпалери на робочий стіл чи екран блокування / Фото 24 канал

Також змінити шпалери можна в налаштуваннях смартфона. Для цього відкрийте їх, виберіть розділ ”Робочий стіл та шпалери”, далі перейдіть до ”Шпалери”.

В залежності від виробника налаштування у цих розділах можуть бути дуже різні. Xiaomi, наприклад має свій внутрішній банк тем та шпалер доступних для користувачів – обираєте, яка вам подобається і завантажуєте, або ж встановлюєте свою.



Деякі виробники смартфонів мають власну галерею шпалер / Фото 24 канал

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Де знайти шпалери на робочий стіл телефону

Здавалося б дуже просте запитання, адже достатньо завантажити додаток, яких в Play Маркеті десятки і просто вибрати зображення з каталогу. Однак насправді все не так просто, якщо вам дорогі ваші дані та гроші на банківській картці чи на рахунку мобільного, краще обрати інші варіанти.

Пошук картинок через Google

Найпростішим способом знайти багато різноманітних шпалер на сайтах, де є спеціальні добірки. Досить просто ввести у пошуковій системі "красиві шпалери для телефону". І ви побачите безліч сторінок, на яких буде достатньо вибору. А якщо ви ще й вкажете, що саме шукайте – котики, природа, море, машини – то вибрати стане набагато легше.

Ще один чудовий спосіб вибрати шпалери для свого телефону – пошук через Google або в розділі картинок. Просто поставте тему, переходьте з розділу ”картинки” та обирайте на здоров'я. Головне, щоб роздільна здатність відповідала параметрам вашого екрана. Для цього треба, щоб щонайменше (по висоті) воно було не менше, ніж довжина вашого екрану (велика сторона). Припустимо, у вас смартфон із Full HD екраном. Це роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів.



Шукаємо шпалери в Google Зображення / Фото 24 канал

Якщо ви виберете картинку, висота якої буде менше ніж 1920 пікселів, то втратите якість. Картинка все одно розтягнеться на весь екран, але виглядатиме не дуже добре. І чим більше буде різниця в цифрах, тим більше ви втратите якість.

В ідеалі вибирайте роздільну здатність не менше 3000 на 2000 пікселів, і тоді точно все буде нормально. Головне, майте на увазі, що картинка обріжеться з боків, тому заздалегідь прикиньте, як це виглядатиме на витягнутому вертикальному екрані.

Чому додатки для шпалер небезпечні

А тепер повернімося до спеціальних додатків, які пропонують вам галерею шпалер і в кращому випадку рекламу на кожному кроці. З одного боку, це видається дуже зручним, але за статистикою, саме під ці додатки найчастіше маскується шкідливий софт.

Навіть якщо ви просто завантажили додаток, але при першому запуску у вас запитуються права буквально на все, а зазвичай саме так і буває, одразу видаляйте таку програму. З великою ймовірністю це або троян, або додаток постійно видаватиме вам рекламу у повідомленнях.

Важливо! Якщо ви завантажили програму для пошуку шпалер, а вона запитує доступ до SMS, здійснення дзвінків та геолокації, варто насторожитися, адже програма може дзвонити або надсилати повідомлення на платні номери, крадучи гроші з балансу. Такі додатки, швидше за все, створені спеціально з шахрайською метою і їх необхідно негайно видалити.

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Google намагається боротися з такими програмами у своєму магазині і навіть випустив свою програму зі шпалерами під назвою "Фонові малюнки", якою можна користуватися. Але правило просте – не завантажуйте сумнівний софт від невідомих розробників.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці " Поради Техно 24".