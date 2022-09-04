У відкритому космосі, над атмосферою Землі, небо виглядає чорним навіть при сонячному світлі. Це одне з найбільш видовищних явищ, з якими стикаються мандрівники під час суборбітального рейсу Blue Origin.

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Побачити, як блакитний колір проходить повз вас і тепер ви дивитесь у темряву, це справді вражає,

– так свій досвід польоту на суборбіту описував Вільям Шетнер.

Цю чорноту досить легко зрозуміти. Якщо ви не дивитеся прямо на сонце, немає жодної причини, щоб небо взагалі було освітлене. Справжня головоломка полягає в тому, чому воно забарвлюється в блакитний колір тут, на поверхні планети. Це давня таємниця, яка не була повністю пояснена до кінця 19 століття.

Чому небо блакитне?

Світлові промені, під час проходження через атмосферу Землі, розсіюються в усіх напрямках, коли вони потрапляють на молекули повітря. Світло на синьому кінці спектра розсіюється сильніше, ніж інші кольори – саме тому ми бачимо небо блакитним.

Ключ полягає в ефекті, відомому як релеївське розсіювання, на честь свого першовідкривача лорда Релея. Це стосується процесу відбиття світла від дрібних частинок, довжиною приблизно в одну десяту довжини хвилі самого світла, включаючи молекули, що утворюють атмосферу Землі.



Розсіювання сонячного світла у космосі та на Землі / Фото 24 каналу

Релей показав, що хвилі з більшою довжиною, які відповідають червоній частині спектра, не розсіюються так сильно, як хвилі з короткою довжиною, такі як синій і фіолетовий. З цих двох кольорів домінує синій, частково тому, що наші очі більш чутливі до нього, а також тому, що сонце спочатку випромінює менше фіолетового світла.

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Небо не завжди блакитне

Коли сонце знаходиться низько в небі, на сході чи заході, воно може набувати червонуватого відтінку. Це пояснюється тими ж фізичними процесами – релеївським розсіюванням – що й блакитне небо в інші часи.

Коли ми дивимося на сонце на заході, ми бачимо світло, яке поширилося крізь атмосферу далі, ніж коли сонце перебувало високо в небі. Тож більшість коротких хвиль розсіялися, і ми бачимо лише те, що залишилося.