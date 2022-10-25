Збій у WhatsApp: користувачі повідомляють про проблеми з месенджером

Сьогодні, 25 жовтня, користувачі сервісу Downdetector повідомляють про проблеми при використанні WhatsApp. Найбільше проблем із основною функцією.

Компанія Meta, яка володіє месенджером, про причини збою не говорить. Офіційних коментарів ще немає.

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Що відомо

Користувачі тим часом повідомляють, що здебільшого проблема виникає з відправленням повідомлень – у 73 відсотків вони залишаються не надісланими. У 23% зареєстрованих також спостерігаються проблеми з роботою додатка, а ще у 4% – вебверсії.

Цікаво, що про проблеми повідомили в основному користувачі з Нідерландів, Німеччини, Чехії, Австрії та Бельгії. Однак в Україні WhatsApp також не працює. На піку збою про нього відзвітували 112 тисяч користувачів.

Коли компанія виправить ситуацію поки неясно.



Де повідомляли про збій у WhatsApp / Скриншот 24 каналу