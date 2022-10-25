Компанія Meta, яка володіє месенджером, про причини збою не говорить. Офіційних коментарів ще немає.

Цікаво Хакери зламали компанію METRO: мережа зіткнулася з проблемами оплати й доставки замовлень

Що відомо

Користувачі тим часом повідомляють, що здебільшого проблема виникає з відправленням повідомлень – у 73 відсотків вони залишаються не надісланими. У 23% зареєстрованих також спостерігаються проблеми з роботою додатка, а ще у 4% – вебверсії.

Цікаво, що про проблеми повідомили в основному користувачі з Нідерландів, Німеччини, Чехії, Австрії та Бельгії. Однак в Україні WhatsApp також не працює. На піку збою про нього відзвітували 112 тисяч користувачів.

Коли компанія виправить ситуацію поки неясно.



Де повідомляли про збій у WhatsApp / Скриншот 24 каналу