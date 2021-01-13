У користувачів Skype виникли проблеми із сервісом. Збій зафіксували 13 січня близько 15 години за київським часом. Деякі труднощі виникли і в українських користувачів.

Найбільше проблем у користувачів викликає логування у сервісі. Саме таку несправність вказали 62% юзерів, свідчить сервіс Downdetector.

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Крім того, скарги надходять щодо отримання чи відправки повідомлень. На цю проблему поскаржились 31% користувачів. Ще 6% зіштовхнулися із проблемою голосових дзвінків.

Де не працює Skype

Як можна побачити у коментарях, проблеми виникають у різних країнах світу, в тому числі і в Україні. Якщо говорити про нашу країну, то збій у роботі могли відчути користувачі із Києва, а також львів'яни.

Де не працює Skype / Скріншот

Нагадаємо, нещодавно одразу кілька серйозних збоїв відбулось в роботі месенджера Telegram, який дуже популярний в Україні. Остання трапилась 4 січня, тоді сервіс працював зі збоями протягом кількох годин.