Користувачі повідомили про новий збій у monobank: відома причина

2 листопада спостерігаються збої в роботі мобільного додатка monobank. Користувачі стикаються з помилкою при спробі здійснити операції.

Як повідомляє КиївІнформ, при спробі зробити переказ або провести якусь операцію, додаток видає сторінку з інформацією про помилку.

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Що відомо

Зазначимо, що вчора, 1 листопада в офіційному обліковому записі Олега Гороховського, співзасновника monobank, з'явилося повідомлення із проханням знизити навантаження на додаток.

Завтра Притула анонсував мегазбір. У зв'язку з цим у мене до вас прохання. Будь ласка, не оновлюйте банку щодесять секунд. Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили й чекаємо. Перевіряємо скільки зібрали не частіше ніж раз на 30 хвилин. Можете так?

– написав Гороховський.

Імовірною причиною збою може бути саме високе навантаження на сервери банку через активність українців, які намагаються переказати кошти на збір Сергія Притули. Однак підтверджень цьому немає.

Оновлено о 12:19: Олег Гороховський підтвердив , що причиною збою є високе навантаження. У своєму телеграм-каналі він написав: "Я зрозумів – не можете. Працюємо!"



Таке повідомлення бачать наразі користувачі monobank при спробі здійснити переказ коштів / Скриншот 24 каналу

Нагадаємо, попередній збій у monobank стався 31 жовтня. Тоді спостерігалися проблеми із входом в обліковий запис. Олег Гороховський назвав причиною несправностей збій у процесингу.