Причини проблем наразі невідомі. Як повідомляє КиївІнформ, при спробі зробити переказ або провести якусь операцію, додаток видає сторінку з інформацією про помилку.

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Що відомо

Зазначимо, що вчора, 1 листопада в офіційному обліковому записі Олега Гороховського, співзасновника monobank, з'явилося повідомлення із проханням знизити навантаження на додаток.

Завтра Притула анонсував мегазбір. У зв'язку з цим у мене до вас прохання. Будь ласка, не оновлюйте банку щодесять секунд. Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили й чекаємо. Перевіряємо скільки зібрали не частіше ніж раз на 30 хвилин. Можете так?

– написав Гороховський.

Імовірною причиною збою може бути саме високе навантаження на сервери банку через активність українців, які намагаються переказати кошти на збір Сергія Притули. Однак підтверджень цьому немає.



Таке повідомлення бачать наразі користувачі monobank при спробі здійснити переказ коштів / Скриншот 24 каналу

Нагадаємо, попередній збій у monobank стався 31 жовтня. Тоді спостерігалися проблеми із входом в обліковий запис. Олег Гороховський назвав причиною несправностей збій у процесингу.