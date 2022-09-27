У Києві не працює інтернет-провайдер Lanet: що сталося

За повідомленнями джерел київський інтернет-провайдер Lanet раптово відключився.

За останніми повідомленнями інтернет не працює по всьому Києву.

Цікаво Google Photos почав псувати старі фотографії, завантажені понад 5 років тому

Що відбувається

Згідно з останнім коментарем компанії, "виникла масова неполадка в мережі, співробітники уточнюють ситуацію".

Як пише джерело, користувачі Lanet також не можуть зателефонувати у службу підтримки компанії. Ймовірно, збій зачепив також і клієнтську підтримку.

Компанія вже виправляє неполадки, однак чому вони виникли, поки не каже.