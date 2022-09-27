У Києві не працює інтернет-провайдер Lanet: що сталося
27 вересня 2022 , 16:50Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал "Реальний Київ"
За повідомленнями джерел київський інтернет-провайдер Lanet раптово відключився.
За останніми повідомленнями інтернет не працює по всьому Києву.
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Що відбувається
Згідно з останнім коментарем компанії, "виникла масова неполадка в мережі, співробітники уточнюють ситуацію".
Як пише джерело, користувачі Lanet також не можуть зателефонувати у службу підтримки компанії. Ймовірно, збій зачепив також і клієнтську підтримку.
Компанія вже виправляє неполадки, однак чому вони виникли, поки не каже.