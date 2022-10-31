Пік проблем прийшовся на 14:30, однак і досі деякі користувачі пишуть, що стикаються з труднощами. Зокрема у 53 відсотків користувачів не працює додаток, 42 відсотки не можуть авторизуватися. Ще 4 відсотки не можуть скористатися вебверсією сервісу.

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Що відомо

У компанії прокоментували ситуацію не відразу.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

"Нам відомо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого акаунту в Instagram. Ми розбираємося з цим і перепрошуємо за незручності".

Разом із тим компанія не повідомляє причину збоїв.

Де найчастіше повідомляють про збій / Скриншоти 24 каналу

Найбільше скарг надходить із Нідерландів, Греції, Німеччини, Польщі та Франції. В Україні про збій здебільшого повідомляли у західних та східних областях.