Як повідомлялося раніше, десятки ресурсів зіткнулися зі збоями в роботі. Через це вони або не працювали зовсім, або робота йшла з великими труднощами. Збій вразив такі популярні ресурси як: Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, CNN, The Guardian, The New York Times, BBC, Financial, Times та багато інших.

Як працює CDN та чому відбувся збій

Мережі доставки контенту (CDN) є ключовою частиною інфраструктури інтернету. Ці компанії використовують глобальні мережі серверів для підвищення продуктивності і доступності вебсервісів.

CDN діють як проксі-сервери і кешують деякі дані якомога ближче до кінцевого користувача. Наприклад, мультимедійний контент часто кешується на сервері CDN поруч з вами, тому його не потрібно завантажувати на вихідний сервер кожного разу, коли користувач завантажує вебсторінку.

Попри на те, що інтернет є цифровою платформу, за своєю природою він дуже фізичний. Коли ви завантажуєте сторінку на сервер на іншому кінці світу, отримання сторінки займе сотні мілісекунд.

Згодом ця затримка збільшується. Коли сторінка вже закешується, CDN зазвичай може почати надсилання вмісту сторінки менш ніж за 25 мілісекунд.

Нещодавній збій CDN Fastly зачепив десятки сайтів по всьому світу. Найбільше постраждали країни нижче на фото.



Численні збої / Фото Techcrunch

Згодом в мережі CDN були додані додаткові функції, такі як балансування навантаження, захист від DDoS-атак, брандмауери вебдодатків і інші функції безпеки. Популярні CDN включають Fastly, Cloudflare, CloudFront on Amazon Web Services і Akamai.

Зокрема, Fastly досить популярний серед медіа-сайтів. Компанія стала публічною в 2019 році. Акції Fastly (NYSE: FSLY) в даний час торгуються по 48,06 долара, що на 5,21% нижче вчорашньої ціни закриття.

Сьогоднішня проблема не обмежується, зокрема, центром обробки даних. Fastly називає це "глобальним порушенням роботи CDN", і схоже, що це впливає на мережу компанії у всьому світі.

Чи вдалося здолати збій

На сайті Fastly стверджують, що частково проблема була вирішена. Про причини компанія не повідомляє. Наразі фахівці працюють над вирішенням проблеми.



Збій у роботі CDN / Фото Fastly