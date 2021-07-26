Що у жодному разі не можна робити зі старими телефонами

Питання, що робити зі старим смартфоном для декого не проблема. Хтось продає свій колишній апарат, хтось віддає його дітям чи літнім родичам, а інші збирають колекцію з усіх своїх телефонів. Є й такі, хто можуть використати старий смартфон з користю, як елемент розумного будинку чи з іншою метою. Проте, є й такі, хто викидає свій старий смартфон і зараз ми розкажемо, чому цього робити не можна.

Викидати будь яку техніку, у тому числі і старий смартфон, у мітник категорично заборонено. Компоненти, з яких складаються сучасні пристрої, становлять небезпеку для живої природи і людей, які можуть з ними взаємодіяти. Тому їх потрібно утилізувати спеціальним чином.

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Що робити зі старим смартфоном

Чи знаєте ви з чого складаються сучасні смартфони? Це скло, пластик, полімери та рідкоземельні метали. Поки ми користуємося нашими пристроями, вони не завдають нам ніякої шкоди, але варто їм потрапити на смітник, як неодмінно початися проблеми:

Пластик розкладається десятки, якщо не сотні років;

Полімери забруднюють ґрунт, в який потрапляють;

Рідкоземельні метали, які не повертаються назад виробникові, змушують його розробляти нові родовища;

Скло утворює уламки, якщо його розбити, які можуть нашкодити тваринам і людям.

І це лише дуже поверхневий опис проблем, які викликає недбале поводження зі смартфоном чи іншою технікою.

Зламався телефон – що робити

Зі смартфонами потрібно поводитися відповідально. Якщо вже ваш смартфон зовсім старий і користуватися ним неможливо, логічний вихід – здати телефон на утилізацію.

Перше, що потрібно запам'ятати – відпрацьовану техніку потрібно утилізувати за правилами. Про те, як правильно позбутися свого смартфона, потрібно читати в інструкції. Також можна дізнатися про це у сервісному центрі виробника. Найвірогідніше вам запропонують віддати смартфон на утилізацію саме туди.

Деякі виробники також мають спеціальні програми обміну старих пристроїв з доплатою на нові. Тож ви можете ще й суттєво зекономити на покупці нового ґаджета завдяки вашому старому телефону.

Однак на завжди варто позбуватися старого смартфона. Якщо він досі працює і здатен виконувати свої функції, йому можна знайти корисне застосування.

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