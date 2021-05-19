Чому найстаріші з відомих наскельних малюнків відшаровуються від стін печер

Вчені з Університету Гріффіта (Австралія) виявили, що найдавніший наскальний живопис руйнується. Найстаріші з відомих малюнків відшаровуються від стін печер.
У печерах на індонезійському острові Сулавесі знайшли безліч дуже древніх наскельних зображень. Вони вважаються найстарішими у світі. Так, наприклад, зображення свині нещодавно датували: її вік – 45 500 років. На жаль, вчені виявили, що малюнки відшаровуються від стін. Дослідження опубліковано в журналі Nature.
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Чому зникають малюнки
З 1950-х років археологи помітили, що ці зображення покриваються пухирями та відшаровуються від стін печери.
Процес прискорився за останні десятиліття. Щоб з'ясувати, чому доісторичні твори мистецтва занепадають, дослідники вивчили деякі з найстаріших відомих скельних зображень з регіону Марош-Пангкеп, яким, за науковими даними, від 20 000 до 40 000 років. Враховуючи, що ці зображення збереглися протягом такого тривалого періоду, вчені хотіли зрозуміти, чому вони саме тепер так швидко руйнуються.
- Дослідження показало, що солі, які осідають як на поверхні, так і за малюнками, можуть викликати відшаровування фарби.
- Солі відкладаються на поверхні гірських порід через воду, в яку вони вбираються.
- Коли водний розчин випаровується, утворюються кристали.
- Кристали потім набухають і стискаються в міру нагрівання й охолодження навколишнього середовища, впливаючи на породу.
- В одних випадках поверхня каменю розсипається в порошок.
- В інших кристали солі утворюють структури під твердою зовнішньою оболонкою старого вапняку, відокремлюючи поверхню з малюнком від решти породи.
- У спекотні дні солі можуть збільшуватися більш ніж в три рази.
Наприклад, один з фрагментів розміром у половину руки відклеївся менш ніж за п'ять місяців.
Усій ситуації сприяє глобальне потепління. Регіон Австралазія має дуже активну атмосферу, яка живиться інтенсивними морськими течіями, сезонними пасатами й резервуаром теплої океанської води. Європейські ж печери з наскельним мистецтвом, такі як Альтаміра в Іспанії та Ласко у Франції, знаходяться в стабільнішому помірному кліматі, тому вивітрювання не таке агресивне.
Але тепер парникові гази посилюють екстремальні кліматичні явища. Фактично глобальне потепління може бути в три рази помітніше в тропіках, посухи тривають довше, а інші екстремальні погодні умови, такі як шторми та викликані ними повені, стають суворішими й частішими. Це сприяє зростанню кристалів солі за рахунок підвищення вологості по всьому регіону.