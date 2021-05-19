У печерах на індонезійському острові Сулавесі знайшли безліч дуже древніх наскельних зображень. Вони вважаються найстарішими у світі. Так, наприклад, зображення свині нещодавно датували: її вік – 45 500 років. На жаль, вчені виявили, що малюнки відшаровуються від стін. Дослідження опубліковано в журналі Nature.

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Чому зникають малюнки

З 1950-х років археологи помітили, що ці зображення покриваються пухирями та відшаровуються від стін печери.

Процес прискорився за останні десятиліття. Щоб з'ясувати, чому доісторичні твори мистецтва занепадають, дослідники вивчили деякі з найстаріших відомих скельних зображень з регіону Марош-Пангкеп, яким, за науковими даними, від 20 000 до 40 000 років. Враховуючи, що ці зображення збереглися протягом такого тривалого періоду, вчені хотіли зрозуміти, чому вони саме тепер так швидко руйнуються.

Дослідження показало, що солі, які осідають як на поверхні, так і за малюнками, можуть викликати відшаровування фарби.

Солі відкладаються на поверхні гірських порід через воду, в яку вони вбираються.

Коли водний розчин випаровується, утворюються кристали.

Кристали потім набухають і стискаються в міру нагрівання й охолодження навколишнього середовища, впливаючи на породу.

В одних випадках поверхня каменю розсипається в порошок.

В інших кристали солі утворюють структури під твердою зовнішньою оболонкою старого вапняку, відокремлюючи поверхню з малюнком від решти породи.

У спекотні дні солі можуть збільшуватися більш ніж в три рази.

Наприклад, один з фрагментів розміром у половину руки відклеївся менш ніж за п'ять місяців.

Усій ситуації сприяє глобальне потепління. Регіон Австралазія має дуже активну атмосферу, яка живиться інтенсивними морськими течіями, сезонними пасатами й резервуаром теплої океанської води. Європейські ж печери з наскельним мистецтвом, такі як Альтаміра в Іспанії та Ласко у Франції, знаходяться в стабільнішому помірному кліматі, тому вивітрювання не таке агресивне.

Але тепер парникові гази посилюють екстремальні кліматичні явища. Фактично глобальне потепління може бути в три рази помітніше в тропіках, посухи тривають довше, а інші екстремальні погодні умови, такі як шторми та викликані ними повені, стають суворішими й частішими. Це сприяє зростанню кристалів солі за рахунок підвищення вологості по всьому регіону.