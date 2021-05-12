Самі не впораються: чому найбагатші компанії світу просять допомоги у влади США

Великі американські IT-компанії сформували коаліцію, в рамках якої будуть намагатися переконати американську владу виділити додаткове фінансування. Для чого їм це – розповідаємо далі.

У коаліцію серед інших увійшли Amazon, Apple, Google, Microsoft, AT&T, Verizon, Intel, Nvidia і Qualcomm. Вони незадоволені, що Конгрес планує підтримати тільки автомобільну галузь. Мова йде про кризу в напівпровідниковій галузі – через дефіцит компонентів виробники переживають не найкращі часи, хоч і страждають не так сильно, як автоконцерни.

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Що відомо

Американські IT-компанії хочуть спрямувати додаткові кошти на збільшення потужностей для виробництва мікросхем.

Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням профінансувати закон CHIPS for America, в рамках якого пропонують виділити 50 мільярдів для підтримки виробництва напівпровідників.

Члени коаліції в листі до лідерів демократів і республіканців підтримали цю ініціативу:

Надійне фінансування Закону CHIPS допоможе Америці отримати додатковий потенціал, необхідний для стійкіших ланцюжків постачань, щоб забезпечити наявність критично важливих технологій, коли вони нам знадобляться,

— йдеться в листі.

Передбачають, що криза напівпровідників може тривати аж до другого кварталу 2022 року.