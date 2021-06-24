Вчений пояснив, чому міжзоряний астероїд Оумуамуа мав незвичайну форму

Перший міжзоряний астероїд Оумуамуа був виявлений у 2017 році. З того часу він не дає спокою науковцям Землі, які намагаються розгадати його природу. Вчений запропонував гіпотезу, щоб пов'язати форму об'єкта на НЛО на Землі.

Науковця звати Аві Льоб. Він від початку вважав міжзоряну комету-астероїд Оумуамуа кораблем прибульців через його незвичну форму та непередбачений рух з прискоренням. У своїй новій статті вчений пропонує поглянути на плоску форму об'єкта з іншого ракурсу. Аві говорить, що форма його пов'язана з можливими невідомими літаючими об'єктами (НЛО) на Землі.

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Подорож міжзоряного об'єкта Оумуамуа: дивитись відео онлайн

Думка вченого щодо форми астероїда

Аві Льоб у своїх думках відштовхується від думки, що Оумуамуа – це корабель інопланетян. Також науковець нагадує про те, що Пентагон готується надати свідчення про спостереження НЛО. Звісно, маються на увазі не кораблі прибульців, а об'єкти, природу та походження яких не можуть визначити точно. Хоча цілком ймовірно, що Пентагон надасть докази спостереження саме за "літаючими тарілками", але шансів на це майже немає.

Аві припускає, що частина цих невизначених об'єктів може являти собою розвідувальні зонди прибульців. При цьому вчений говорить, що більша частина так званих НЛО – це, ймовірно, природні феномени.

Продовжуючи свою думку, вчений припускає, що Оумуамуа міг бути приймачем інформації від розвідувальних зондів на Землі. Цим і зумовлюється його плоска форма, яка покращує приймання сигналу. Через це об'єкт отримував не розрахункове прискорення від Сонця.

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Ми повинні бути відкриті до можливості того, що одного разу наука відкриє реальність, яка раніше вважалася вигадкою,

– говорить вчений.

Варто зазначити, що раніше Аві Льоб говорив, що Оумуамуа може бути кораблем із сонячним парусом.

Наукова спільнота не поділяє думку науковця. Аномальний рух та прискорення міжзоряного астероїда-комети Оумуамуа було теоретично пояснено. Хто правий тяжко відповісти, адже об'єкт був недосяжний для штучних апаратів вже тоді, коли його лише виявили. Хоча й існують проєкти, в яких пропонують варіанти як наздогнати астероїд, та навряд чи вони будуть реалізовані. Тому науковці мали можливість дослідити об'єкт лише дистанційно за допомогою телескопів.