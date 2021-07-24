У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що українські паспорти вакцинації громадяни зможуть використовувати саме після підписання цих угод.

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Як відбувається перевірка

Зараз ЄС надіслали нам чеклист, за яким маємо самостійно пройти перевірку на відповідність наших сертифікатів їхнім вимогам,

– розповіли у відомстві.

Наступний крок – український уряд направить Єврокомісії офіційний лист. У ньому мовитиметься, що Україна готова до другого етапу. Тоді українські паспорти вакцинації оцінюватимуть фахівці з Єврокомісії.

Згодом країни ЄС та Україна визнають сертифікати. У Мінцифри розповіли, що вже провели низку зустрічей із Єврокомісією. Окрім того, тривають активні переговори МЗС з країнами, які не входять до ЄС.

Зауважте! У Мінцифри розповіли, що пробне тестування з 1 липня в Україні запустили, щоб перевірити, як усе працює. Наразі сертифікати тестують понад 10 тисяч українців.

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