Вся справа у розрідженості повітря. Температура – це кінетична сила молекул. А на висоті близько 400 кілометрів, де знаходиться орбіта МКС, фактичний вакуум. Молекул там дуже мало, щоб теплообмін відбувався ефективно. Саме тому, хоча температура навколишнього середовища сягає 2000 градусів за Цельсієм, МКС не розігрівається до таких температур.

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Міжнародна космічна станція / Фото NASA

Наскільки сильно нагрівається поверхня МКС

Сама станція ефективно нагрівається сонячним промінням. Температура поверхні станції, яка обернена до Сонця може розжарюватися до 120 градусів за Цельсієм. Коли МКС заходить в тінь Землі, то температур обшивки падає до -157 градусів за Цельсієм. Окрім цього кудись треба дівати надлишкове тепло, яке виробляють самі мешканці станції та пристрої на її борту.

Якщо подивитися на світлини МКС, то ми побачимо довгі пласкі панелі. Темні – це сонячні панелі, які забезпечують станцію енергією. А білі – це радіатори, які успішно задачею терморегуляції. Вони відводять надлишок тепла та випромінюють його у космічний простір у вигляді інфрачервоного випромінювання.



Білі панелі – радіатори / Фото NASA