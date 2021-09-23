Чому Міністерство оборони Литви закликає не купувати смартфони Xiaomi і викинути ті, які вже є

Міністерство оборони Литви порекомендувало своїм громадянам позбавитись смарфтонів Xiaomi та не купувати нові. Проблему знайшли у системних програмах – навіть у браузері за умовчанням.

Як пише джерело, причина у цензурі. Річ у тім, що телефони компанії забороняють 449 слів і термінів.

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Що відбувається

Серед цензурованих фраз:

Вільний Тибет,

Хай живе незалежність Тайваню,

Рух за демократію та інші.

Для країн ЄС цю функцію відключили на Xiaomi Mi 10T 5g, проте її можна увімкнути дистанційно коли завгодно. Список, який сьогодні налічує 449 слів і фраз постійно оновлюється і поповнюється.

Крім того, було виявлено, що телефон Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання смартфона на сервер у Сінгапурі.

Це важливо не тільки для Литви, але і для всіх країн, які використовують обладнання Xiaomi,

– Міністерство оборони Литви.

Неназвану діру в безпеці також виявили у смартфоні Huawei P40 5g. Проте, на відміну від Xiaomi, він не відправляє ніяких даних на зовнішні сервери. У OnePlus таких проблем не знайшли.

З огляду на це, заступник Міністра оборони Маргіріс Абукевічус заявив журналістам про рекомендацію "не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися вже придбаних".

Відповідь Xiaomi

Компанія поспішила відповісти на звинувачення. Як пише видання Євпропейська правда, Xiaomi заперечує факт цензури на своїх смартфонах.

Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія Xiaomi ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку,

– йдеться у коментарі пресслужби компанії.