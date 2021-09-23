Чому Міністерство оборони Литви закликає не купувати смартфони Xiaomi і викинути ті, які вже є
Джерело:Gizmochina
Міністерство оборони Литви порекомендувало своїм громадянам позбавитись смарфтонів Xiaomi та не купувати нові. Проблему знайшли у системних програмах – навіть у браузері за умовчанням.
Як пише джерело, причина у цензурі. Річ у тім, що телефони компанії забороняють 449 слів і термінів.
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Що відбувається
Серед цензурованих фраз:
- Вільний Тибет,
- Хай живе незалежність Тайваню,
- Рух за демократію та інші.
Для країн ЄС цю функцію відключили на Xiaomi Mi 10T 5g, проте її можна увімкнути дистанційно коли завгодно. Список, який сьогодні налічує 449 слів і фраз постійно оновлюється і поповнюється.
Крім того, було виявлено, що телефон Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання смартфона на сервер у Сінгапурі.
Це важливо не тільки для Литви, але і для всіх країн, які використовують обладнання Xiaomi,
– Міністерство оборони Литви.
Неназвану діру в безпеці також виявили у смартфоні Huawei P40 5g. Проте, на відміну від Xiaomi, він не відправляє ніяких даних на зовнішні сервери. У OnePlus таких проблем не знайшли.
З огляду на це, заступник Міністра оборони Маргіріс Абукевічус заявив журналістам про рекомендацію "не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися вже придбаних".
Відповідь Xiaomi
Компанія поспішила відповісти на звинувачення. Як пише видання Євпропейська правда, Xiaomi заперечує факт цензури на своїх смартфонах.
Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія Xiaomi ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку,
– йдеться у коментарі пресслужби компанії.