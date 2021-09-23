Чому Міністерство оборони Литви закликає не купувати смартфони Xiaomi і викинути ті, які вже є

23 вересня 2021 , 13:16
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Джерело:

Gizmochina

Міністерство оборони Литви порекомендувало своїм громадянам позбавитись смарфтонів Xiaomi та не купувати нові. Проблему знайшли у системних програмах – навіть у браузері за умовчанням.

Як пише джерело, причина у цензурі. Річ у тім, що телефони компанії забороняють 449 слів і термінів. 

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Що відбувається

Серед цензурованих фраз:

  • Вільний Тибет,
  • Хай живе незалежність Тайваню,
  • Рух за демократію та інші.

Для країн ЄС цю функцію відключили на Xiaomi Mi 10T 5g, проте її можна увімкнути дистанційно коли завгодно. Список, який сьогодні налічує 449 слів і фраз постійно оновлюється і поповнюється. 

Крім того, було виявлено, що телефон Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання смартфона на сервер у Сінгапурі.

Це важливо не тільки для Литви, але і для всіх країн, які використовують обладнання Xiaomi,
– Міністерство оборони Литви.

Неназвану діру в безпеці також виявили у смартфоні Huawei P40 5g. Проте, на відміну від Xiaomi, він не відправляє ніяких даних на зовнішні сервери. У OnePlus таких проблем не знайшли.

З огляду на це, заступник Міністра оборони Маргіріс Абукевічус заявив журналістам про рекомендацію "не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися вже придбаних".

Відповідь Xiaomi

Компанія поспішила відповісти на звинувачення. Як пише видання Євпропейська правда, Xiaomi заперечує факт цензури на своїх смартфонах. 

Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія Xiaomi ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку,
– йдеться у коментарі пресслужби компанії.

Нагадаємо, це не єдиний випадок цензури на окремі слова та фрази з боку китайської влади. Так, нещодавно з'явився список заборонених у Китаї гравіювань на продуктах компанії Apple. Серед них так само теми Тибету і Тайваню, повстань і демонстрацій, демократії та свободи слова.
Автор: Олександр Гайдамашко