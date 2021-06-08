Відкрив завісу таємниці Дженсен Харріс, який працював директором команди Windows User Experience. У недавньому ролику пояснив, чому компанія за замовчуванням відключає звук при запуску в Windows 8 і Windows 10, який багато користувачів полюбили в попередніх версіях, таких як Windows 7 і XP.

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Чому зник звук

Насправді звук привітання все ще доступний у Windows 10, але за замовчуванням його вимкнено.

За словами Дженсена Харріса, звук привітання був відключений, тому що сучасні пристрої Windows працюють в інших умовах – їх можна використовувати в будь-який час і в будь-якому місці, і звук завантаження системи може перешкодити зустрічі або іншому заняттю при спробі перезавантажити комп'ютер.

Коли Microsoft почала працювати над сучасними пристроями та операційною системою, розробники намагались передбачити максимально широке коло сценаріїв застосування операційної системи, особливу увагу акцентуючи на мобільних девайсах, де звук привітання може виявитися несвоєчасним. Наприклад, якщо ви працюєте пізно вночі у вашій спальні, було б недоречно відкрити ноутбук, щоб він голосно відтворив звук привітання.

У результаті звук привітання був відключений за замовчуванням, щоб запобігти незручним ситуаціям при відкритті ноутбука. Однак Microsoft не видалила цей параметр повністю, і користувачі все ще можуть включити звук привітання.