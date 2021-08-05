Відомо, що компанія розповсюджувала пробні підписки лише протягом двох днів. Але популярність сервісу змусила взяти паузу.

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Що відомо про Windows 365

Microsoft запустила хмарний сервіс Windows 365, який дає змогу отримати доступ до віддалених робочих столів на базі Windows 10 і Windows 11.

Однак згодом Скотт Манчестер, один з директорів компанії, оголосив у своєму твітері про зупинку безплатної програми, допоки не буде виділено нових потужностей.

Сервіс особливо корисний для великих компаній. Роботодавець зможе віддалено надавати чи закривати доступ конкретному працівникові до потрібних файлів. Останньому необхідно лише мати власний чи робочий комп'ютер. Доступ до робочого столу забезпечується через будь-який сучасний браузер або додаток Microsoft Remote Desktop.

Така технологія дає змогу спокійно працювати навіть на слабких комп'ютерах, на яких звичайна версія Windows не працює через зависокі вимоги до заліза. Адже фактично вся робота виконується на потужних серверах Microsoft, а користувач через свій монітор бачить результат.

Наразі на офіційному сайті можна побачити відповідне оголошення: "Забагато людей перейшли на ознайомлювальні версії передплат Windows 365, тому навантаження перевищило наші технічні спроможності. Підпишіться на розсилку сповіщень, щоб дізнатися, коли ознайомлювальні версії передплат знову почнуть працювати, або придбайте план уже сьогодні."

Компанія пропонує три варіанти підписки:

Basic за 21 долар на місяць.

Standard за 41 долар на місяць.

Premium за 66 доларів на місяць.

Усі вони відрізняються характеристиками процесора, оперативної пам'яті та додатковими послугами.