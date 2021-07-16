Чи можна майнити криптовалюту на смартфоні і наскільки це безпечно

Криптовалюта сьогодні цікавить не лише фахівців, гіків чи інвесторів, але й звичайних користувачів. Кожен був би не проти намайнити хоча б один біткойн для різноманіття тож питання справді актуальне. Дехто думає, що маючи дорогий потужний телефон, можна відбити частину його вартості і ще й заробити майнінгом. Ми розповімо, як десятки тисяч людей стали жертвами шахраїв, що обіцяли золоті гори.

Чому майнінг такий популярний

Підвищений інтерес до майнінгу викликаний у тому числі й тим, що за часів пандемії COVID-19 вартість криптовалюти суттєво зросла в геометричній прогресії, досягнувши ринкової капіталізації більше 2 трильйонів доларів. Кіберзлочинці завжди шукають шлях найменшого опору, щоб заробити гроші, і саме криптовалюта стала для них справжнім подарунком.

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Чи можна майнити криптовалюту на Android

Дослідники безпеки з Lookout Threat Lab виявили понад 170 додатків для Android, у тому числі 25 в Google Play, створених для того, щоб обманювати людей, які цікавляться криптовалютою. Багато з них доступні по всьому світу, ці додатки рекламують себе як платні послуги хмарного майнінгу криптовалюти. Проаналізувавши їх, фахівці виявили, що хмарний крипто-майнінг практично не здійснюється.

Google швидко вжила заходів і оперативно видалила усі ці сумнівні додатки з Google Play. Але багато користувачів вже встигли потрапити на гачок шахраїв. Так само немає абсолютно ніяких гарантій, що ситуація не повториться і знову не з'являться нові або ці ж додатки, але з новою назвою.

Чи можна прогоріти на майнінгу криптовалюти

Весь сенс існування подібних додатків полягає у тому, щоб вкрасти гроші у користувачів за допомогою звичайних способів оплати. Тобто, виходить, що користувач сам переводить гроші за послугу, яку їм ніколи не будуть надавати. Згідно з аналізом, таким чином обдурили понад 93 000 осіб. Сума вкрадених грошей склала не менше 350 000 доларів. Це ті гроші, які користувачі платили за самі додатки, додаткові послуги та неіснуючі оновлення.



Шахраї полюють на молодих майнерів без досвіду / Фото Unsplash

Шахрайські додатки для майнінгу на телефоні

Попри технічну відмінність між різними додатками, усі вони використовують схожу бізнес-модель. Тобто різні угруповання шахраїв створюють продукти, які повинні конкурувати між собою, щоб збагачувати саме своїх творців.

Самі додатки можна розділити на дві групи:

одні просто викачують гроші за уявний доступ до своїх функцій;

а інші, крім цього, ще й виконують інші операції на телефоні. Наприклад, отримують доступ до листуванням, запускають рекламу поза додатки, крадуть приватну інформацію і багато іншого.

Але це швидше виняток, а самі програми поводяться досить тихо і непомітно, щоб користувачі не здогадалися, що у них з телефоном щось не так.

Проте, додатковим доказом фейковий виявлених додатків є те, що майже всі вони зроблені з використанням одного шаблону. Більш того, майже всі створені з використанням інструментів, які не потребують спеціальних навичок програмування. Це видно відразу.

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Як влаштований майнінг і що про це варто знати

Майнінг криптовалюти використовує обчислювальну потужність комп'ютерів для вирішення складних математичних задач, які перевіряють транзакції криптовалюта, і потім майнер нагороджуються невеликою кількістю криптовалюти. Така нагорода пропорційна уваги внеску продуктивності, який вони робили. Тобто чим потужніше залізо, тим більше одиниць валюти воно принесе.

Хмарний майнінг – це один з методів майнінгу криптовалюти, в якому усі обчислення відбуваються в локальних центрах обробки даних. Замість того, щоб користувачі купували обладнання і оплачували великі рахунки за електроенергію для поповнення пулу, хмарні майнери орендують хмарні обчислювальні потужності. Природно, що заробіток у цьому випадку стає меншим, але і витрат немає ніяких, крім регулярної плати за обчислювальну потужність.

Якщо ви купили залізо і поставили його у себе вдома, у вас є деякі ризики, наприклад, поломка обладнання, дискомфорт від шуму тощо. Хмарний майнінг вирішує ці проблеми, але з'являється новий суттєвий ризик – ніхто не гарантує, що ви реально купили потужності, які працюють на вас. Є великі гравці ринку і їм можна довіряти, але прості користувачі їх не знають і несуть гроші куди попало.



Криптовалюти вимагають серйозного підходу / Фото Unsplash

Як шахраї обманюють людей, які цікавляться майнінгом

Після успішного входу в систему шахрайського додатку користувача зустрічає панель, в якій відображається інформація про те, як працює вся система в цілому. Можна подивитися швидкість, а також кількість монет, які він "заробив".

Щоб користувач захотів вкласти більше грошей, треба показати йому, що він заробляє, але не так, як міг би, якби заплатив більше. Так додаток і робить. Видима швидкість хешування зазвичай дуже низька, щоб спокусити користувача платити більше і отримати вищу швидкість майнінгу. Це і є основний напрямок доходів.

Мабуть, не потрібнопояснювати, що кількість монет, яка відображається в меню – просто фікція. Тобто реально нічого немає, крім невиправданих очікувань та витрачених грошей.

Найцікавіше те, що деякі виявлені додатки настільки погано пропрацьовані, що при перезавантаженні вони скидали баланс монет до нуля. Деякі скидають баланс автоматично після досягнення певного рівня.

Інші додатки обманюють двічі. Вони не просто використовують мінімальний поріг виведення, але ще і періодично скидають лічильник монет, щоб досягти порогу було складніше.

На завершення такі додатки просять надіслати запрошення друзям, мовляв так можна отримати більші потужності, а отже й більші можливості "заробити монети", а це вже фінансова піраміда.

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Чи варто займатися майнінгом криптовалюти

Кожен повинен дати собі відповідь на це питання сам. Однак точно не варто сприймати це як спосіб заробити, нічого не роблячи. На цьому дійсно можна заробляти, але майте на увазі, що дуже багато хто захоче заробити на вас. Від тих, хто буде продавати відеокарти вдвічі дорожче номіналу, до тих, чиї методи описано вище.

Перед тим, як зайнятися цією справою, краще самостійно вивчити питання і у жодному випадку не довіряти сумнівним додаткам. Не варто лінуватися, краще перевірте інформацію в інтернеті – ви знайдете багато всього цікавого.