Чому на Марсі не існувало життя: дослідження

Плани про колонізацію Червоної планети існують давно. Так само давно існує й загадка про те, чи існувало колись життя на Марсі. Численні дослідження поки не знайшли цьому підтверджень. Група вчених провела своє дослідження, щоб довести, що його там ніколи й не могло бути.

Сучасні дані дозволяють впевнено говорити, що колись на Марсі була присутня рідка вода. Там текли річки та утворювалися озера, що свідчить про наявність щільної атмосфери та комфортних температур. Та сьогодні планета більше схожа на Дюну з однойменного роману Френка Герберта, лише ця дюна холодна. Міжнародна група вчених знайшла, ймовірно, першопричину висихання планети – це розміри, які не дозволяють утримувати достатню кількість води.

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Можливо так колись виглядав Марс / Фото Phys.org

Як ізотопи калію допомогли розв'язати загадку висушування Марса

Вчені говорять, що "доля Марса була вирішена від початку". Існує певне обмеження щодо мінімального розміру планет, щоб забезпечити тектоніку плит та втримати на поверхні достатньо води для зародження життя.

У дослідженні науковці використали стабільні ізотопи калію для оцінки присутності, розподілу та вмісту летких елементів на різних планетних тілах.

Науковці виміряли ізотопний склад калію у 20 марсіанських метеоритів, які опинилися на Землі. Перед цим метеорити довгі мільйони років перебували у космосі, що допомогло нам зрозуміти як Марс виглядав мільйони та мільярди років тому.

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Дослідження показали, що Червона планета втратила набагато більше калію та, відповідно, інших летких речовин, ніж Земля в період формування. Але менше, ніж Місяць чи Веста – космічні тіла, які менші за Марс та набагато сухіші.

Тому є чітка залежність розміру космічного та його здатністю утримувати леткі речовини. Марс з самого початку "був приречений" втратити воду. Це, ймовірно, зробило неможливим або зародження життя взагалі, або ж його подальший розвиток та виживання.