Здавалося б, така поведінка не зовсім логічна, адже в такому положенні ви не зможете ні побачити повідомлень, які пропустили, ані навіть зазирнути, хто вам телефонує. Але у тих, хто так робить, безумовно є свої причини для цього.

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Чому користувачі кладуть смартфон екраном вниз

Перша причина – практична

Сучасні смартфони у переважній більшості мають модулі камер, які виходять за межі корпусу хоча б на кілька міліметрів, а часто й більше. Але, наскільки б вони не виступали – на 1-2 міліметра або на півсантиметра, – вони незмінно будуть заважати йому лягти на поверхню задньої панелі.

У результаті спиратися смартфон буде саме на камеру. І ще добре, якщо лінза втоплена всередину об'єктива, але й буває, що лінза встановлена ​на рівні з його гранями. Тому існує ризик подряпати камеру і погіршити якість знімків, а значить, логічніше класти телефон екраном вниз, особливо, якщо він в чохлі.



Камери сучасних смартфонів часто виходять за межі корпусу / Фото 24 канал

Друга причина – функціональна

Мало хто знає, що деякі смартфони дозволяють заглушати звук вхідного дзвінка при повороті смартфона екраном вниз. Таку функцію, наприклад, пропонує додаток "Телефон" від Google.

Таким чином поворот смартфона екраном вниз стає цілком зрозумілим. Правда, тримати його перевернутим завжди не має особливого сенсу, тому що заглушення відбувається саме через переворот як рух. Тобто смартфон відчуває, що його перевертають, і заглушає дзвінок. А, якщо просто тримати його перевернутим, нічого такого не станеться.

Третя причина – економія

Як відомо, більшість сучасних смартфонів оснащуються датчиками освітленості. Вони відстежують світло, яке потрапляє на смартфон. Саме завдяки цьому екран гасне, коли ми говоримо по телефону, щоб ми ненароком не натискати на екранні кнопки обличчям. Але це не єдине призначення цих датчиків.

Річ у тім, що саме вони дозволяють телефону зрозуміти, що він перебуває у кишені і не дозволяють його екрану включатися, коли приходять повідомлення. Але датчикам все одно, перебуває апарат у кишені або ж лежить на столі у перевернутому стані – він все одно не включить екран, а значить, заощадить ресурс акумулятора, якщо повідомлення сипляться кожні п'ять хвилин.



Не забувайте про безпеку екрана смартфона / Фото Unsplash

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Як бачите, причини для того, щоб класти телефон екраном вниз, можуть бути дуже різними. Ще ж і надто, напевно у кожно є свої особисті причини для використання апарату в такому "режимі". Можливо, хтось просто не хоче, щоб оточуючі бачили, хто йому пише або дзвонить, а тому перевертає телефон екраном вниз. Адже якщо не видно екрана, значить, не видно і того, що на ньому відбувається.

Інша справа, що перевертаючи смартфон екраном вниз, потрібно пам'ятати, що так ви піддаєте екран навантаженню та ризикуєте пошкодити його. Тобто якщо на столі або іншій поверхні, на якій лежить ваш апарат, є якісь крихти, сміття або піщинки, краще цього не робити, тому що через контакт з ними може постраждати як оліофобне покриття, так і може подряпатися захисне скло.