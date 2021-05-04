Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до паливних: вчені визначили причину

Американські дослідники з'ясували, які типи і марки електромобілів найгірше утримують клієнтів. А також з яких причин люди відмовляються від електричних машин.

Розробляючи електромобілі, перед компанією стоїть завдання не лише зробити їх привабливими для покупця, але й спонукати залишатись із цим видом транспорту надалі. І якщо на перше компанії кидають значні ресурси в спробі продати якомога більше товару, то на друге звертається значно менша увага.

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Як проводилось дослідження

Інститут транспортних досліджень Каліфорнійського університету опублікував результати 4167 опитувань власників електромобілів у рецензованому науковому журналі Nature Energy.

Результати показали, що з усієї кількості людей, які погодилися відповісти на питання, 1856 прийняли рішення придбати нову машину. Серед них майже 21 відсоток захотів перейти від електротяги на двигун внутрішнього згоряння. Причому від гібридів хочуть відмовитися більше людей. Але понад половина з них не виключає повернення до електромобілів у майбутньому.

Компанії-лідери

Розподіл по марках, від яких відмовляються найменше, виглядає досить цікаво.

Найменше "відмовників" у компанії Cadillac. Точніше їх немає взагалі. Результати показали 0 відсотків відмов. Проте такий результат викликає сумнів, коли стає зрозуміло, що серед усієї кількості учасників було всього троє власників автівки Cadillac.

Друге місце з результатом 7, 14 відсотка за компанією Honda. Її автомобілями володіли 26 респондентів.

На третьому місці найвідоміший світовий виробник Tesla – лише 10 відсотків покупців її машин захотіли змінити автівку.

Лідерами за відмовами назвали такі компанії:

Fiat – 38 відсотків респондентів, які купили цю марку бажають повернутись до ДВС,

Ford – 27,48 відсотка,

Toyota – 24,47 відсотка,

BMW – 21,01 відсотка.

Якщо закрити очі на маленьку вибірку (до 25 анкет), можна додати:

Audi – 33,33 відсотка,

Hyundai – 53,33 відсотка,

Mitsubishi – 33,33 відсотка.

Середні результати показує Volkswagen (18,18 відсотка), а також Kia (20,83 відсотка) і Nissan (20,6 відсотка).

Чому відмовляються від електромобілів

Головні причини покупки бензинового (або дизельного) автомобіля після володіння електромобілем або гібридом такі:

Відсутність можливості швидкої зарядки вдома. Наявність розвиненої мережі зарядних станцій у місті майже не впливає на ситуацію, оскільки більшість поїздок відбуваються за маршрутом будинок-робота і заїжджати кудись по дорозі людям незручно.

Відсутність досить потужної розетки (або можливості її встановити), що характерно для орендованої житлоплощі і апартаментів у багатоквартирних будинках.

Недостатня економічність у випадку гібридів.

Незадоволеність запасом ходу батарейних електромобілів.

, що дані збирали тільки серед покупців електромобілів або гібридів у 2011-2018 роках. Тобто їхній досвід володіння припав на той період, коли технології в цій галузі бурхливо розвивалися. Сучасні моделі істотно відрізняються за характеристиками, тому, ймовірно, покупці сучасних моделей показали б інші результати.